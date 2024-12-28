Що подарувати жінці на Новий рік: чарівні аромати, які купують всі

На Новий рік заведено близьким людям дарувати одне одному подарунки. Інколи важко вгодити жінці, якщо не знати, що саме їй потрібно та що вона конкретно хоче, але є один варіант, який подобається всім – це парфуми. Ми визначили кілька ароматів, які жінки купують найчастіше, чи обирають подругам на подарунок.

Кожна жінка хоче пахнути неймовірно, а правильно підібрані парфуми їв в цьому допоможуть, пише 24 Канал. Більшість жінок люблять обирати свіжі та легкі парфуми, які не будуть переобтяжувати образ, а лише доповнювати його.

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Щоб довго не думати над тим, який парфум обрати з нової колекції й переживати над тим, чи сподобаються вони дівчині, чи дружині, пропонуємо переглянути вам класику, яку люблять всі жінки. Ці парфуми вже давно завоювали популярність, тому знайомі всі.

La Vie Est Belle від Lancôme

Жінки обожнюють цей парфум незалежно від сезону й тенденцій. Аромат наповнений запахом груші та чорної смородини з розкриттям запаху ірису, жасмину та апельсина. В основній ноті помітним є праліне та ваніль.



Парфуми, які можна дарувати жінці на Новий рік / Фото Pinterest

Black Opium від Yves Saint Laurent

Ці парфуми обожнюють жінки. Вони дещо солодкуваті, але жінка при нанесенні цього аромату відчуває себе дуже сексуально та впевнено. Парфум складається з квіткових та кавових нот.



Парфуми, які можна дарувати жінці на Новий рік / Фото Pinterest

Good Girl Legere від Carolina Herrera

Ці парфуми знайдуть відгук в серці будь-якого чоловіка. Аромат побудований навколо дуету жасмину та п’янкої ноти бобів.



Парфуми, які можна дарувати жінці на Новий рік / Фото Pinterest

Dolce Blue Jasmine від Dolce & Gabbana

Аромат наповнений соковитими плодами інжиру та свіжого зеленого листя. Далі запах розкривається фруктовою нотою, яка переплітається з пахощами жасмину та сухим кедром.



Парфуми, які можна дарувати жінці на Новий рік / Фото Pinterest

Libre Flowers & Flames від Yves Saint Laurent

Аромат у 2024 році представила амбасадорка бренду Дуа Ліпа. Парфум наповнений лавандою та бергамотом, а далі запах розкривається пальмовою квіткою в поєднанні з пустельною лілією та кокосом. Пустельна лілія – це улюблена квітка Ів Сен-Лорана. Поглиблює композицію аромату марокканська квітка апельсина.



Парфуми, які можна дарувати жінці на Новий рік / Фото Pinterest