Асортимент парфумів на сьогодні просто вражає, пише 24 Канал. Величезне різноманіття може збити з пантелику від нерозуміння, що ж саме обрати. Щоб навіть найвибагливіша поціновувачка знайшла щось для себе, пропонуємо поглянути на кілька парфумів, які мають неймовірні аромати.

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Victoria Beckham Beauty 21:50 Rêverie

Ключові ноти цього аромату наповнені ваніллю, кедром й бобами тонка. Аромат чудово підходить для теплих літніх ночей. Запах має багатий, розкішний та глибокий деревний відтінок, тому підійде для тих, хто не любить сильно ванільні запахи. Один бризок на шию наповнює відчуттям розслаблення.



Чарівні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Maison Margiela Replica On A Date

Парфум наповнений чорною смородиною, рожевим перцем, бергамотом, трояндою, ветивером й мускусом. Фахівці кажуть, що аромат ідеально підійде для весняних побачень. Парфум є фруктовим, але квіткові ноти троянди й герані надають йому елегантності.



Чарівні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Killian's Love Don't Be Shy

Цей солодкий квітковий аромат відкривається нотами бергамота й рожевого перцю. У серці присутні ноти троянди, жасмину й квітки апельсина. Всередині бази відчувається зефірний акорд з ваніллю, карамеллю та мускусом.



Чарівні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Tom Ford Tubereuse Nue

Парфум є унісексовим й підходить для чоловіків та жінок. Випущений у 2021 році аромат належить до групи східних квіткових. Верхні ноти оповиті лілією, жасмином й перцем Сичуань, ноти серця наповнені туберозою, банзоїном й какао. Базові ноти складаються із замші, мускуса й бобів тонка.



Чарівні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Chanel No 5

Вперше цей парфум був випущений у 1921 році. Верхні ноти складаються з альдегідів, іланг-ілангу, бергамоту й лимону. Ноти серця наповнені ірисом, жасмином, трояндою та конвалією. Базові ноти складаються з мускусу, сандалу, амбри, моху, ванілі, ветиверу й пачулі.



Чарівні парфуми для жінок / Фото Pinterest