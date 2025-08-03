Парфумерний світ переповнений різними ароматами на будь-який смак. Втім, дедалі частіше жінки обирають для себе виграшні парфуми, запахи яких постійно привертають увагу оточуючих. Такі аромати люблять мільйони жінок, які хочуть дорого та вишукано пахнути.

Обрані парфуми мають неймовірний запах, тож не залишать байдужими жодну жінку, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Такі аромати обирають для себе жінки, які хочуть справити гарне враження, тож пропонуємо ознайомитися зі списком найцікавіших ароматів.

Читайте також 5 жіночих парфумів, які ніколи не вийдуть з моди

Zielinski & Rozen "Black Pepper & Amber, Neroli"

Аромат стартує з рожевого перцю, який поступається запаху неролі. Попри те, що парфум представлений як унісекс, жінці він пасує набагато більше, оскільки має дещо солодкуватий аромат.



Парфуми з дорогим запахом / Фото Pinterest

"Sicily" Mancera

Парфум складається із запаху цитрусових та білих квітів. Аромат доволі ніжний та делікатний, має довгий шлейф, який здатен перенести своїм запахом в Сицилію.



Парфуми з дорогим запахом / Фото Pinterest

Attar Collection "Hayati"

Для багатьох жінок парфуми цього бренду занадто насичені, але саме цей аромат – манкий, бо приваблює запахом малини та вершкового крему.



Парфуми з дорогим запахом / Фото Pinterest

Salvador Dali "Sea & Sun in Cadaques"

Парфум оповитий запахом абрикоса, чорної смородини, кумквату. Серед квітів присутня фрезія, водяна лілія та лотос, а базові ноти складає кедр, амбра та мускус.



Парфуми з дорогим запахом / Фото Pinterest

Memo "Sintra"

Аромат оповитий запахом зефіру та полуничного маршмелоу, з квітами апельсина, які довершує молочний десерт.



Парфуми з дорогим запахом / Фото Pinterest

До слова, парфумерний експерт Даниїл Прибильський рекомендує на літо свіжі та легкі аромати, які включають цитрусові, акватичні та квітково-фруктові ноти.