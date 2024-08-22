Які аромати спробувати, щоб знайти чистоту до свого смаку, розповідаємо далі.

До теми Найдорожча нота: парфуми з яким ароматом обрати, щоб пахнути на мільйон

Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis Eau de Toilette

Це аромат, що пахне свіжо випраною лляною сорочкою та поєднує у собі ноти бергамоту, сицилійського лимона, букету білих квітів та мускусу.

Свіжий із приємним цитрусовим відтінком – це чудовий варіант чистоти.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Clean Reserve Classic Warm Cotton

Цей парфум можна вважати еквівалентом улюбленої білої футболки. Він підходить для будь-якого випадку та поєднує у собі бергамот, півонію та амбру.

Як виглядає аромат: дивіться фото

Korres Cashmere Kumquat Eau de Toilette

Ще одне оригінальне трактування чистоти, що пахне кашеміром, який висихає на білизняній мотузці в Греції.

Це затишний парфум, ключовими нотами якого є кумкват, мандарин, апельсин, флердоранж, жасмин, мигдаль, кашемір, кедр і ваніль.

Як виглядає флакон: дивіться фото

Парфум трохи солодкуватий, але водночас привабливий і свіжий. Він достатньо легкий, щоб стати фаворитом серед щоденних ароматів.