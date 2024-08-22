Какие ароматы попробовать, чтобы найти чистоту по своему вкусу, рассказываем дальше.
К теме Самая дорогая нота: духи с каким ароматом выбрать, чтобы пахнуть на миллион
Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis Eau de Toilette
Это аромат, пахнущий свежо выстиранной льняной рубашкой и сочетает в себе ноты бергамота, сицилийского лимона, букета белых цветов и мускуса.
Свежий с приятным цитрусовым оттенком – это отличный вариант чистоты.
Как выглядит парфюм: смотрите фото
Clean Reserve Classic Warm Cotton
Этот парфюм можно считать эквивалентом любимой белой футболки. Он подходит для любого случая и сочетает в себе бергамот, пион и амбру.
Как выглядит аромат: смотрите фото
Korres Cashmere Kumquat Eau de Toilette
Еще одна оригинальная трактовка чистоты, пахнущая кашемиром, который высыхает на бельевой веревке в Греции.
Это уютный парфюм, ключевыми нотами которого являются кумкват, мандарин, апельсин, флердоранж, жасмин, миндаль, кашемир, кедр и ваниль.
Как выглядит флакон: смотрите фото
Парфюм немного сладковатый, но в то же время притягательный и свежий. Он достаточно легкий, чтобы стать фаворитом среди ежедневных ароматов.