Какие ароматы попробовать, чтобы найти чистоту по своему вкусу, рассказываем дальше.

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Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis Eau de Toilette

Это аромат, пахнущий свежо выстиранной льняной рубашкой и сочетает в себе ноты бергамота, сицилийского лимона, букета белых цветов и мускуса.

Свежий с приятным цитрусовым оттенком – это отличный вариант чистоты.

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Clean Reserve Classic Warm Cotton

Этот парфюм можно считать эквивалентом любимой белой футболки. Он подходит для любого случая и сочетает в себе бергамот, пион и амбру.

Как выглядит аромат: смотрите фото

Korres Cashmere Kumquat Eau de Toilette

Еще одна оригинальная трактовка чистоты, пахнущая кашемиром, который высыхает на бельевой веревке в Греции.

Это уютный парфюм, ключевыми нотами которого являются кумкват, мандарин, апельсин, флердоранж, жасмин, миндаль, кашемир, кедр и ваниль.

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Парфюм немного сладковатый, но в то же время притягательный и свежий. Он достаточно легкий, чтобы стать фаворитом среди ежедневных ароматов.