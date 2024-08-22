Легкі та загадкові: 3 парфуми із запахом чистоти
Джерело:Who What Wear
Тлумачень чистоти у парфумерії існує чимало. Це може бути як запах свіжої білизни, так і вулиці одразу після дощу або яскравих свіжих цитрусових.
Які аромати спробувати, щоб знайти чистоту до свого смаку, розповідаємо далі.
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Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis Eau de Toilette
Це аромат, що пахне свіжо випраною лляною сорочкою та поєднує у собі ноти бергамоту, сицилійського лимона, букету білих квітів та мускусу.
Свіжий із приємним цитрусовим відтінком – це чудовий варіант чистоти.
Як виглядає парфум: дивіться фото
Clean Reserve Classic Warm Cotton
Цей парфум можна вважати еквівалентом улюбленої білої футболки. Він підходить для будь-якого випадку та поєднує у собі бергамот, півонію та амбру.
Як виглядає аромат: дивіться фото
Korres Cashmere Kumquat Eau de Toilette
Ще одне оригінальне трактування чистоти, що пахне кашеміром, який висихає на білизняній мотузці в Греції.
Це затишний парфум, ключовими нотами якого є кумкват, мандарин, апельсин, флердоранж, жасмин, мигдаль, кашемір, кедр і ваніль.
Як виглядає флакон: дивіться фото
Парфум трохи солодкуватий, але водночас привабливий і свіжий. Він достатньо легкий, щоб стати фаворитом серед щоденних ароматів.