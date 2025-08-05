5 чарівних парфумів з ароматом півонії: легко закрутять всім голову
- Стаття описує 5 парфумів з ароматом півонії, які легко поєднуються з іншими квітковими нотами.
- До ароматів з півонією належать Miss Dior Blooming Bouquet, Good Girl Blush від Carolina Herrera, Rose de Chine від Tom Ford, Nude Bouquet від Zara та Attrape-Rêves від Louis Vuitton.
Сезон півоній вже минув, але пригадати їхній неймовірний запах досить просто. Достатньо лише додати до своєї колекції парфумів ніжний аромат із запахом цих весняних квітів.
Парфумери люблять у композиції півонію, бо вона легко комбінується з іншими квітами – від конвалії до троянди, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Пропонуємо дізнатися про кілька ароматів, які вартують вашої уваги.
Читайте також 5 вишуканих ароматів, які подобаються чоловікам: вони обожнюють ці запахи
Які парфуми пахнуть півонією?
Miss Dior Blooming Bouquet
Рожевий флакон з бантиком на горлечку вже приковує увагу багатьох дівчат. У цьому ароматі поєдналася півонія з дамаською трояндою, духмяним горошком та білим мускусом.
Парфуми із запахом півоній / Фото Pinterest
Good Girl Blush, Carolina Herrera
Аромат оповитий неймовірною конвалією в перемішку з півонієвими пелюстками, ваніллю та кумарином.
Парфуми із запахом півоній / Фото Pinterest
Rose de Chine Tom Ford
Китайська троянда доповнена у цьому парфумі міррою, ладаном та півонією. Запах сподобається всім, хто любить ефектні аромати з довгим шлейфом.
Парфуми із запахом півоній / Фото Pinterest
Nude Bouquet, Zara
Парфум є бюджетним, але дуже пахучим. У композиції поєднані три ноти – ваніль, черешня та півонія, які дуже по-літньому звучать.
Парфуми із запахом півоній / Фото Pinterest
Attrape-Rêves Louis Vuitton
Півонія в цьому ароматі переплетена з нотами какао та пачулі. До цієї квітки парфумер вирішив додати ще й запах королеви саду – троянди.
Парфуми із запахом півоній / Фото Pinterest
До слова, ми розповіли про 5 парфумів, які пахнуть літом. До кращих ароматів увійшли парфуми із запахом відпустки.