Якими парфумами пахнуть українські зірки – від Анни Трінчер до Даші Астаф'євої

Кожна українська знаменитість має чимало прихильників, які не лише надихаються нею, намагаються повторити деякі образи, але й залюбки хочуть дізнатися, чим пахне їхня улюблениця.

Аромат вже давно став не розкішшю, а завершальним штрихом до образу, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку "Пшик-розлив". Парфуми, які обирає людина, можуть розповісти про її особистість, тому ми заінтриговані ароматами, які носять відомі та знамениті зірки.

Читайте також Найкращі жіночі парфуми, які закохують з першої секунди

Більшість українських співачок чи акторок мають у своїй колекції безліч флаконів від іменитих брендів з різними запахами, втім у відеоролику розкрили секрет про парфум, яким відомі українські жінки користуються найчастіше. Один з цих ароматів ви тепер зможете сміливо придбати для себе.

Даша Астаф’єва – Zarkoperfume Pink Molecule 090.09

Українська співачка та акторка Даша Астаф’єва любить парфум, що належить до групи квіткових та фруктових ароматів. Верхні ноти складаються із запаху шампанського, абрикосу, чорної бузини та орхідеї, а базові ноти – це збиті вершки та махагоні.



Парфуми, які носять українські зірки / Фото Fragrantica

Анна Трінчер – Guidance від Amouage

Виконавиця Анна Трінчер любить східно-квітковий унісекс-парфум випущений у 2022 році арабським брендом Amouage. Верхня нота наповнена ароматом медової груші, яка поєднується з тонким запахом фундука й димно-ароматичним ладаном. Серце композиції наповнене букетом квіткових нот із запашного жасмину самбака, шафрана та медової троянди.



Парфуми, які носять українські зірки / Фото Fragrantica

Олена Кравець – Chloé Nomade

Комічна акторка Олена Кравець обирає для себе аромат, що належить до шипрової й квіткової групи. Випустили його ще у 2018 році. Верхні ноти наповнені сливою, бергамотом, лимоном та апельсином. Ноти серця складаються з фрезії, персика, жасмину й троянди, а базові ноти довершені дубовим мохом, пачулями, білим мускусом та сандалом.



Парфуми, які носять українські зірки / Фото Fragrantica

Наталка Денисенко – Chanel Chance

Акторка Наталка Денисенко обирає для себе свіжий аромат випущений у 2007 році. Верхні ноти складаються з лимона, кедру. Ноти серця доповнені водяним гіацинтом, рожевим перцем та жасмином. Базові ноти – це білий мускус, пачулі, ірис та амбра.



Парфуми, які носять українські зірки / Фото Fragrantica

Парфум – це невід’ємна частинка нашого щоденного образу, тому вони можуть відігравати значну роль в настрої та справлять гарне враження на інших людей.