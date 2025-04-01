Вишукані парфуми, які пахнуть ваніллю: цей аромат неможливо забути
- Ваніль часто використовується в парфумерії як головна або підтримуюча нота.
- Парфуми Guerlain Spiritueuse Double Vanille та Tom Ford Tobacco Vanille відрізняються унікальними композиціями з ванільними нотами.
Солодкавий запах ванілі у парфумах може звести з розуму будь-кого. Особливо, якщо він є частиною вишуканою ароматичної композиції.
У парфумерії ваніль часто використовується як головна нота. Однак, вона також достатньо поширена як підтримуючий елемент у складі більш складних композицій, пише 24 Канал.
Читайте також Секрети стилю Коко Шанель: легендарні правила жінки, що змінила світ
Варіанти парфумів з запахом ванілі
Guerlain Spiritueuse Double Vanille
Які є парфуми з запахом ванілі, як у випічці / Фото Pinterest
Spiritueuse Double Vanille поєднує в собі глибокі нотки ванілі з ароматами прянощів, таких як чорний перець та розмарин. Він відрізняється гармонійністю і елегантністю, завдяки чому підходить як для вечірніх заходів, так і для повсякденного використання.
Tom Ford Tobacco Vanille
Які є пряні парфуми з ваніллю / Фото Pinterest
Tom Ford славиться своїми розкішними та насиченими парфумами. Tobacco Vanille – один з найбільш популярних витворів цього бренду.
Ваніль в цій композиції поєднується з теплими нотами тютюну, спецій та какао, що створює м'який, але глибокий аромат. Цей парфум має чудову стійкість і буде ідеальним для осінньо-зимового періоду.
Yves Saint Laurent Black Opium
Варіанти парфуми з кавою та ваніллю / Фото Pinterest
Black Opium – це один з найвідоміших сучасних парфумів з ванільними нотами. Він поєднує ваніль з нотами кави та солодких фруктів, що створює глибокий, інтригуючий аромат.
Jo Malone Vanilla & Anise
Чи є парфуми з ваніллю / Фото Pinterest
Jo Malone відомий своїми унікальними та мінімалістичними композиціями, і Vanilla & Anise – один із таких шедеврів. Цей аромат поєднує ваніль з нотами анісу, спецій і цитрусових, що створює свіжий, але водночас теплий і заспокійливий ефект. Він підійде для тих, хто шукає універсальний аромат на кожен день.