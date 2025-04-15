Які парфуми обирає багата жінка: 5 ароматів розкоші та статусності

Парфум здатен покращити настрій й продемонструвати характер жінки та навіть її статусність. Ароматом можна справити гарне враження, тому пропонуємо переглянути список парфумів, які обирають для себе багаті жінки.

Здебільшого вони роблять ставку на запахи, які наповнені глибоким шлейфом та вражають хорошою стійкістю, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Представлені у нашій добірці аромати обирають ті жінки, які дбають за власну репутацію.

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Coco Noir Chanel

Цей аромат має доволі дорогий запах. Він втілює справжню розкіш, наповнений жіночою елегантністю та розкішшю. Ноти наповнені фірмовими шанелівськими пачулями, трояндами й геранню.



Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

Soleil de Jeddah Stéphane Humbert Lucas 777

Запах звучить дуже дорого. Він є багатогранним, об’ємним та складним, який нагадує нішевий аромат. Запах складається з аптечних трав, терпкою гіркотою, оксамитової замші й тютюнового османтуса.

Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

Nomade Absolu de Parfum Chloé

Аромат пахне кашеміром й замшевою курткою. Добре відчувається дубовий мох та легкою гіркотою. Парфум можуть обирати ті, хто люблять інтелігентність та суворість.



Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

La Panthère Parfum Cartier

Парфум звучить дорого та солідно й має певну нотку вишуканості. Дехто може відчувати абрикосове варення, а дехто – чітко виражений мох. Основу запаху складають мшисті пачулі та свіжі абрикоси.



Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

Tom Ford Noir de Noir

Аромат є глибоким й густим. Складається з помадної троянди, землистих пачуль, гіркого шоколаду й нотки прянощів. Парфум пахне справжньою розкішшю.



Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

Зверніть увагу, що для того, щоб парфуми довго трималися, їх треба наносити на зап'ястя, шию або груди. Куди ще варто пшикати парфуми – читайте в нашому матеріалі.