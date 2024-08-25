Аромати, які полюбили мільйони: 10 парфумів, які стали сучасною класикою

Кожен аромат свого часу є новаторським та незвичайним. Однак з роками парфуми підкорюють все більше сердець, й стають улюбленцями багатьох жінок.

Нині існує безліч ароматів, які сміливо можна називати сучасною класикою. Які парфуми підкорили мільйони сердець у світі та стали незамінними для багатьох – читайте далі.

До теми Легкі та загадкові: 3 парфуми із запахом чистоти

Narciso Rodriguez, For Her

У 2003 році парфумери Франсіс Куркджан і Крістін Нажель створили відому туалетну воду, яка підкорила мільйони – Narciso Rodriguez. Цей аромат для жінок належить до групи квіткових, але має дерев'яно-мускусні ноти. Парфуми також містять ноти османтуса, бергамота, цитрусів, а кінцева нота окутує ванільною ніжністю. Цей витончений аромат отримав чимало нагород і до сьогодні не втрачає актуальності.

Dior, Miss Dior Blooming Bouquet

Аромат Miss Dior Blooming Bouquet у 2023 році вийшов оновленій версії, однак квіткова основа аромату залишилася незмінною. Ніжний та живий аромат має ноти бергамота, але розквітає півонією та дамаською трояндою. Цей аромат часто порівнюють не лише з ніжністю, а й з пристрастю, тому він отримав шалену популярність.

Le Labo, Santal 33

Аромат Santal 33 вражає своєю загадковістю та глибиною, створюючи енергетику елегантної жінки. Від 2011 року цей парфум став повсякденним та незамінним для багатьох жінок. Композиція аромату доволі специфічна. Так, основою є сандал, який при різному сприйнятті може мати ноти огіркового розсолу та свіжих овочів. Водночас основу парфумів відтіняють ноти шкіри, сухого папірусу, хвойного кедра, квітів ірису й фіалки у поєднанні з кардамоном та амбри.

Chanel, Chance Eau Tendre

Без сумнівів, аромати від Chanel давно стали класичними. До прикладу, Chanel No. 5 й досі залишаються найпопулярнішими, адже щохвилини у світі купують десятки флаконів цього аромату.

Водночас сучасною класикою є парфум Chance Eau Tendre. Це легкий, тендітний та ніжний аромат, який пронизаний весняним настроєм та гармонією. Ноти грейпфрута, айви, свіжих квітів та кедрової деревини створюють незабутній аромат, який, спробувавши одного разу, не зможеш покинути.

Yves Saint Laurent, Black Opium

Солодкий люксовий аромат від Yves Saint Laurent має тепле звучання та залишає помітний шлейф. Основою парфумів є міцна кава з мигдалем та димчасті пачулі, додаткові ноти жасмину, кедру та деревини створює густий аромат, який може здаватися важким. Втім, цей парфум має мільйони шанувальниць.

Versace, Bright Crystal

Парфуми Bright Crystal з'явилися у 2006 році й відтоді стали улюбленими для багатьох жінок. Ноти півонії, лотоса, магнолії у поєднанні з мускусом створюють грайливий шлейф. Фруктово-квіткова композиція також віє свіжістю, що робить парфуми ідеальними для весняно-літньої пори.

Tom Ford, Tobacco Vanille

Tobacco Vanille – незвичайний аромат з міцним тютюном, солодкою ваніллю та прянощами. Кожна людина сприймає цей аромат по-своєму, однак факт відчуття теплоти та затишку від них залишається незмінним. М'який аромат стане ідеальним вибором для осені.

Giorgio Armani, Si

Si – це чуттєва композиція з троянди, чорної смородини та фрезії, а базові ноти деревини дарують атмосферу звабливого тепла. Парфуми мають інтенсивний шлейф та терпкі нюанси, однак багатогранне розкриття й досі залишається трендовим.

Byredo, Blanche

Аромат чистоти на кожен день – це про парфуми Blanche. Універсальний, ненав'язливий, нейтральний, але водночас сучасний та лаконічний аромат пасує чи не кожній жінці. Легкий квітковий шлейф і ноти, які нагадують свіжу постіль – мастхев сьогодення.

Gucci, Bloom

Квітковий гіпнотичний аромат від Gucci запам'ятовується надовго. Ноти жасмину та туберози огортають квітковою атмосферою. Й хоча деякі сприймають аромат як доволі провокативний, він продовжує мати шалену популярність.