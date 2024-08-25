Сейчас существует множество ароматов, которые смело можно называть современной классикой. Какие духи покорили миллионы сердец в мире и стали незаменимыми для многих – читайте дальше.

К теме Легкие и загадочные: 3 парфюма с запахом чистоты

Narciso Rodriguez, For Her

В 2003 году парфюмеры Франсис Куркджан и Кристин Нажель создали известную туалетную воду, которая покорила миллионы – Narciso Rodriguez. Этот аромат для женщин принадлежит к группе цветочных, но имеет древесно-мускусные ноты. Парфюм также содержит ноты османтуса, бергамота, цитрусов, а конечная нота окутывает ванильной нежностью. Этот утонченный аромат получил немало наград и по сей день не теряет актуальности.

Dior, Miss Dior Blooming Bouquet

Аромат Miss Dior Blooming Bouquet в 2023 году вышел в обновленной версии, однако цветочная основа аромата осталась неизменной. Нежный и живой аромат имеет ноты бергамота, но расцветает пионом и дамасской розой. Этот аромат часто сравнивают не только с нежностью, но и со страстью, поэтому он получил бешеную популярность.

Le Labo, Santal 33

Аромат Santal 33 поражает своей загадочностью и глубиной, создавая энергетику элегантной женщины. С 2011 года этот парфюм стал повседневным и незаменимым для многих женщин. Композиция аромата довольно специфическая. Так, основой является сандал, который при разном восприятии может иметь ноты огуречного рассола и свежих овощей. В то же время основу парфюма оттеняют ноты кожи, сухого папируса, хвойного кедра, цветов ириса и фиалки в сочетании с кардамоном и амброй.

Chanel, Chance Eau Tendre

Без сомнений, ароматы от Chanel давно стали классическими. К примеру, Chanel No. 5 до сих пор остаются самыми популярными, ведь ежеминутно в мире покупают десятки флаконов этого аромата.

В то же время современной классикой является парфюм Chance Eau Tendre. Это легкий, хрупкий и нежный аромат, который пронизан весенним настроением и гармонией. Ноты грейпфрута, айвы, свежих цветов и кедровой древесины создают незабываемый аромат, который, попробовав однажды, не сможешь покинуть.

Yves Saint Laurent, Black Opium

Сладкий люксовый аромат от Yves Saint Laurent имеет теплое звучание и оставляет заметный шлейф. Основой парфюма является крепкий кофе с миндалем и дымчатые пачули, дополнительные ноты жасмина, кедра и древесины создает густой аромат, который может казаться тяжелым. Впрочем, этот парфюм имеет миллионы поклонниц.

Versace, Bright Crystal

Духи Bright Crystal появились в 2006 году и с тех пор стали любимыми для многих женщин. Ноты пиона, лотоса, магнолии в сочетании с мускусом создают игривый шлейф. Фруктово-цветочная композиция также веет свежестью, что делает парфюм идеальным для весенне-летней поры.

Tom Ford, Tobacco Vanille

Tobacco Vanille – необычный аромат с крепким табаком, сладкой ванилью и пряностями. Каждый человек воспринимает этот аромат по-своему, однако факт ощущения теплоты и уюта от них остается неизменным. Мягкий аромат станет идеальным выбором для осени.

Giorgio Armani, Si

Si – это чувственная композиция из розы, черной смородины и фрезии, а базовые ноты древесины дарят атмосферу обольстительного тепла. Парфюм имеет интенсивный шлейф и терпкие нюансы, однако многогранное раскрытие до сих пор остается трендовым.

Byredo, Blanche

Аромат чистоты на каждый день – это о духах Blanche. Универсальный, ненавязчивый, нейтральный, но одновременно современный и лаконичный аромат подходит едва ли не каждой женщине. Легкий цветочный шлейф и ноты, которые напоминают свежую постель – мастхэв настоящего.

Gucci, Bloom

Цветочный гипнотический аромат от Gucci запоминается надолго. Ноты жасмина и туберозы окутывают цветочной атмосферой. И хотя некоторые воспринимают аромат как довольно провокационный, он продолжает иметь бешеную популярность.