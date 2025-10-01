Мати гарний запах можна не лише завдяки дорогим парфумам від люксових брендів. Придбати вишукані аромати можна навіть в магазині Zara. Завдяки доступній ціні, бренд останні кілька років зайняв важливе місце на ринку парфумів.

Раніше Zara випускав лише туалетну воду, але тепер в асортименті є повні колекції ароматів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Бренд кілька років винаймає найкращих парфумерів світу, серед яких найпопулярніша британська парфумерка Джо Малон, що створила для бренду вже кілька колекцій.

Які парфуми Zara варто купити?

Zara – Red Temptation

Цей парфум пахне дуже розкішно. У ароматі переважає запах шафрану, жасмину самбаку та мускусу. Також в композиції присутній коріандр, праліне, мох та амбра.



Бюджетні парфуми з Zara / Фото Pinterest

Zara – Hypnotic Vanilla

Аромат є солодким та доволі стійким. Підійде для жінок, які люблять ноти бурбонської ванілі. Верхні ноти складаються з цвіта абрикоса й жасмину, а далі відкривається запах солодкої ванілі й мускусу. Цей парфум схожий на Dior Hypnotic Poison.



Бюджетні парфуми з Zara / Фото Pinterest

Zara – Rose Gourmand

Парфум має гарний запах троянди, яку доповнює аромат гвоздики, жасмину та півонії. Далі запах відривається запахом солодкої карамелі, ванілі та амбри. Парфум підійде тим, хто любить запах квітів.



Бюджетні парфуми з Zara / Фото Pinterest

Zara – Fields At Nightfall

Цей аромат називають перлиною парфумерної колекції Zara. Бергамот надає парфуму свіжості, а боби тонка й жасмин самбаку – характерної глибини. У результаті виходить сучасний та злегка солодкий парфум.



Бюджетні парфуми з Zara / Фото Pinterest

Zara – Tonka Obsession

Парфум є одним з найновіших ароматів Тонка займає центральне місце в композиції, а далі аромат довершується ваніллю та запахом сандалового дерева.



Бюджетні парфуми з Zara / Фото Pinterest

