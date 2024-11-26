5 парфумів для жінок на зиму: аромати, які закохують в себе з перших нот

Грудень розпочинає зимові свята, яких ми з нетерпінням чекаємо, тож саме час потішити себе розкішними парфумами чи замовити їх в другої половинки на Миколая чи Новий рік. Є кілька варіантів парфумів на зиму, які не залишать байдужими нікого, оскільки їхній аромат вражає з перших нот.

Деякі парфуми вже встигли завоювати увагу та серця шанувальників вишуканих ароматів, пише 24 Канал. Запахи цих парфумів дещо відрізняються від літніх, тому їх ідеально купувати саме в холодну пору року.

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Chanel №19

Цей класичний аромат має тонкі, але досить виразні ноти. Запах складається з бергамоту, ірису, троянди, нарцису та конвалії. А от доповнює аромат дубовий мох, ветивер, шкіра й сандал, які ідельно підходять для зимової пори.



Розкішні аромати парфумів на зиму / Фото Pinterest

Van Cleef and Arpels The Amara

Цей аромат підійде для жінок, які люблять чай з лимоном та м’ятою. У верхніх нотах аромату відчуваються акорди чаю, бергамоту, м'яти та рожевого перцю. Ноти серця розкриваються трояндою та запашним горошком, а базові ноти включають білий мускус, кедр і кашмеран. Цей парфум підходить для елегантних та серйозно налаштованих жінок.



Парфуми на зиму 2025 / Фото Pinterest

Moschino Toy 2 Pearl

Цей парфум підходить для жінок та навіть чоловіків. Верхні ноти складаються з лимона, сорбету та орегано. Далі запах розкриває пісок, фрезія та жасмин, а базовими є мускус, кипарис та ветивер.



Розкішні аромати парфумів на зиму / Фото Pinterest

Comme des Garcons Black Pepper

Це один з найкращих ароматів на зиму. Він ідеально розкривається в холодну чи морозяну погоду. Аромат містить насичений мускус, зерна теплого, сухого чорного перцю, які розчиняються в кедрі. Парфум також належить до унісексу й підійде жінці та чоловікові.



Парфуми на зиму 2025 / Фото Pinterest

Holy Neroli від Montale

Цей квітковий аромат має певну гірчинку, тож стане ідеальною покупкою на зиму. Верхні ноти складаються з апельсина та сицилійського бергамоту. Далі розкривається цвіт туніського апельсина, болгарської троянди та кедра, а закриває аромат ванільний цукор, амбра та мускус.



Розкішні аромати парфумів на зиму / Фото Pinterest