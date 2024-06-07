Як живе пара з такими параметрами та чому подружжя критикують люди, розповідаємо далі.

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Як живе пара зі значною різницею у зрості

29-річна Кассандра Гаспар, що має зріст 177 сантиметрів та обожнює підбори, та її 32-річний партнер Вестін, зріст якого становить 165 сантиметрів, кажуть, що їх регулярно зустрічають збентеженими поглядами на вулиці.

Деякі люди навіть регулярно приймають чоловіка за сина жінки через різку різницю у зрості, а також наважуються запитати Кассандру, чому вона з Вестіном, кидаючи їй уїдливі коментарі щодо статури її партнера.

Попри такі ситуації пара наполягає на тому, що увага та глузування не стали на заваді їхнім стосункам. Насправді вони лише зміцнили їх.

Партнери зустрілися на Tinder у 2017 році та швидко закохалися, а минулого місяця одружилася, не звертаючи уваги на коментарі, які вони отримують через різницю у зрості.

Кассандра каже, що їй насправді подобається свій зріст, додаючи, що вона навіть одягла пару підборів на їхнє перше побачення.

Я росла вищою за всіх. Я була білою вороною. У свої 20 років я визнала, що не можу це змінити. Зараз я в основному ходжу на підборах,

– ділиться жінка.

Що стосується Вестіна, то він розповідає, що його зріст ніколи не був перешкодою в його любовному житті, та зазначає, що він не вірить тролям, які намагаються принизити його через це.

У реальному житті люди до мене не підходять. Вони підходять до моєї дружини. Вони кажуть: "Як ти можеш бути з ним? Він такий низький",

– пояснює чоловік.



Пара має помітну різницю у зрості / Фото Zenobia Philippe

Вестін додає, що багато людей коментують його зріст у глузливій формі, тому що вони намагаються "показатися смішними".

Люди витріщаються на нас – таке трапляється часто. Тролі кажуть, що я схожий на її сумочку або ніби я її син. Вони намагаються бути смішними,

– продовжив він.

Кассандра ж визнає, що дивується, коли люди дивляться на їхню різницю у зрості й думають, що вони не заслуговують на стосунки.

Це не є нормою. Ти любиш того, кого любиш,

– наголошує жінка.

Водночас Вестін доповнює, що його зріст не може змінитися, так само як і зріст його дружини, тож з цим нічого не вдіяти.

Любов є любов, незважаючи ні на що,

– переконаний він.

Попри впевненість один в одному, подружжю таки довелося звикнути до постійних поглядів і коментарів, адже люди не припиняють витріщатися на них та глузувати.