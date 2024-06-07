Как живет пара с такими параметрами и почему супругов критикуют люди, рассказываем дальше.

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Как живет пара со значительной разницей в росте

29-летняя Кассандра Гаспар, имеющая рост 177 сантиметров и обожающая каблуки, и ее 32-летний партнер Вестин, рост которого составляет 165 сантиметров, говорят, что их регулярно встречают смущенными взглядами на улице.

Некоторые люди даже регулярно принимают мужчину за сына женщины из-за резкой разницы в росте, а также решаются спросить Кассандру, почему она с Вестином, бросая ей язвительные комментарии относительно телосложения ее партнера.

Несмотря на такие ситуации пара настаивает на том, что внимание и насмешки не помешали их отношениям. На самом деле они только укрепили их.

Партнеры встретились на Tinder в 2017 году и быстро влюбились, а в прошлом месяце поженилась, не обращая внимания на комментарии, которые они получают из-за разницы в росте.

Кассандра говорит, что ей на самом деле нравится свой рост, добавляя, что она даже надела пару каблуков на их первое свидание.

Я росла выше всех. Я была белой вороной. В свои 20 лет я признала, что не могу это изменить. Сейчас я в основном хожу на каблуках,

– делится женщина.

Что касается Вестина, то он рассказывает, что его рост никогда не был препятствием в его любовной жизни, и отмечает, что он не верит троллям, которые пытаются унизить его из-за этого.

В реальной жизни люди ко мне не подходят. Они подходят к моей жене. Они говорят: "Как ты можешь быть с ним? Он такой низкий",

– объясняет мужчина.



Пара имеет заметную разницу в росте / Фото Zenobia Philippe

Вестин добавляет, что многие люди комментируют его рост в насмешливой форме, потому что они пытаются "показаться смешными".

Люди пялятся на нас – такое случается часто. Тролли говорят, что я похож на ее сумочку или будто я ее сын. Они пытаются быть смешными,

– продолжил он.

Кассандра же признает, что удивляется, когда люди смотрят на их разницу в росте и думают, что они не заслуживают отношений.

Это не является нормой. Ты любишь того, кого любишь,

– отмечает женщина.

В то же время Вестин дополняет, что его рост не может измениться, так же как и рост его жены, поэтому с этим ничего не поделать.

Любовь есть любовь, несмотря ни на что,

– убежден он.

Несмотря на уверенность друг в друге, супругам таки пришлось привыкнуть к постоянным взглядам и комментариям, ведь люди не прекращают пялиться на них и смеяться.