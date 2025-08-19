Україна готується святкувати свій День Незалежності. З цієї нагоди багато хто вдягне традиційні вишиванки та патріотичні аксесуари. І добре підібраний манікюр – ключовий елемент жіночого образу.

Тож варто ретельно підійти до вибору "незалежного" манікюру. 24 Канал підготував добірку з 5 патріотичних ідей для манікюру на День Незалежності 2025.

Який манікюр зробити на День Незалежності 2025?

Патріотичний френч

У світі нейл-арту класичний французький манікюр продовжує залишатися популярним вибором – і навіть в День Незалежності. Спробуйте нанести натуральний або світло-рожевий відтінок на основу нігтя, додаючи яскраву родзинку за допомогою жовто-блакитної лінії "посмішки" на кінчиках.

Цей варіант підходить як для коротких, так і для довгих нігтів, незалежно від форми.



Френч на День Незалежності / Фото Pinterest

Жовто-блакитний

Простий і стильний підхід до свята – пофарбувати більшість нігтів у блакитний відтінок, а один або два акцентувати контрастним відтінком жовтого. Або ж навпаки – як більше до вподоби. Доповнити дизайн можна блискітками, фольгою або художніми мазками.



Класика, що завжди в тренді / Фото з інстаграму @kotenko_studio

Жовто-блакитний горошок

Манікюр в горошок – головний тренд літа-2025, тому варто звернути увагу і на нього в контексті святкування. Покрийте нігті одним кольором, а горошки зробіть іншим – стильно і патріотично водночас.



Трендовий горошок / Фото Pinterest

З українською символікою

Творчо підходячи до самовираження, можна включити символи України у свій манікюр. Серед популярних дизайнів – зображення колосків, прикрашених жовто-блакитною стрічкою, а також штрихи в національних кольорах, що імітують український прапор.



Манікюр з українською символікою / Фото з інстаграму @_richcolor_

Мікроакценти

У 2025 році маленькі написи, сердечка та крапки стали помітними трендами у світі моди та дизайну. Чому б не поекспериментувати з поєднанням маленьких жовтих і синіх сердечок та пастельних відтінків?

В результаті отримаєте модний і ніжний дизайн, який ще й ідеально підійде до Дня Незалежності.



Додайте в дизайн патріотичні мікроакценти / Фото Pinterest

