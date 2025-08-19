Украина готовится праздновать свой День Независимости. По этому случаю многие наденут традиционные вышиванки и патриотические аксессуары. И хорошо подобранный маникюр – ключевой элемент женского образа.

Поэтому стоит тщательно подойти к выбору "независимого" маникюра. 24 Канал подготовил подборку из 5 патриотических идей для маникюра на День Независимости 2025.

Какой маникюр сделать на День Независимости 2025?

Патриотический френч

В мире нейл-арта классический французский маникюр продолжает оставаться популярным выбором – и даже в День Независимости. Попробуйте нанести натуральный или светло-розовый оттенок на основу ногтя, добавляя яркую изюминку с помощью желто-голубой линии "улыбки" на кончиках.

Этот вариант подходит как для коротких, так и для длинных ногтей, независимо от формы.



Френч на День Независимости / Фото Pinterest

Желто-голубой

Простой и стильный подход к празднику – покрасить большинство ногтей в голубой оттенок, а один или два акцентировать контрастным оттенком желтого. Или же наоборот – как больше нравится. Дополнить дизайн можно блестками, фольгой или художественными мазками.



Классика, что всегда в тренде / Фото из инстаграма @kotenko_studio

Желто-голубой горошек

Маникюр в горошек – главный тренд лета-2025, поэтому стоит обратить внимание и на него в контексте празднования. Покройте ногти одним цветом, а горошки сделайте другим – стильно и патриотично одновременно.



Трендовый горошек / Фото Pinterest

С украинской символикой

Творчески подходя к самовыражению, можно включить символы Украины в свой маникюр. Среди популярных дизайнов – изображения колосков, украшенных желто-голубой лентой, а также штрихи в национальных цветах, имитирующие украинский флаг.



Маникюр с украинской символикой / Фото из инстаграма @_richcolor_

Микроакценты

В 2025 году маленькие надписи, сердечки и точки стали заметными трендами в мире моды и дизайна. Почему бы не поэкспериментировать с сочетанием маленьких желтых и синих сердечек и пастельных оттенков?

В результате получите модный и нежный дизайн, который еще и идеально подойдет ко Дню Независимости.



Добавьте в дизайн патриотические микроакценты / Фото Pinterest

