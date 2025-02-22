Будьте уважні: скільки часу можна носити гель-лак на ногах

Гель-лак на ногах можна носити доволі довго. Однак, потрібно бути максимально уважною, аби покриття не стало причиною незручностей та навіть проблем з нігтями.

На те, як довго може носитися гель впливає багато факторів. Зокрема, стан нігтів, якість нанесення покриття та догляд, пише 24 Канал.

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Яку кількість часу тримається педикюр гель-лаком

Педикюр гелем зазвичай краще зберігає свою стійкість ніж манікюр. Це пов'язано з тим, що на нігті на ногах здійснюється менше механічних впливів.



Скільки носиться педикюр / Фото Pexels

В середньому, гель-лак на ногах може триматися 3 – 6 тижнів без видимих пошкоджень. Звичайно, за умови, що не було травм чи сильних навантажень на нігті.

Є аспекти на які варто звернути особливу увагу:

Важливо звертати увагу на стан нігтів. Якщо гель-лак почав тріскатися або з’являються відшарування, це сигнал до того, що його час знімати.

Протягом носіння гель-лаку необхідно дбати про гігієну нігтів та шкіри, зокрема використовувати зволожуючі засоби та регулярно оглядати покриття на наявність пошкоджень. Якщо ви помітили невеликі дефекти або відшарування, краще звернутися до майстра для корекції.

Носіння покриття понад 6 тижнів може призвести до ослаблення нігтів.

Тісне взуття може створювати додатковий тиск на покриття та ніготь.



Яку кількість часу можна носити гель-лак на ногах / Фото Pexels

Зверніть увагу! При визначенні терміну носки педикюру у першу чергу потрібно звертати увагу на час відростання ваших нігтів. Якщо цей процес відбувається швидше, варто зменшити інтервал між процедурами.