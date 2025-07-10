Як довго можна носити педикюр з покриттям: відповідь вражає

Влітку багато дівчат обирають для себе саме педикюр з покриттям. Адже це доволі естетично привабливо ще й дуже зручно, особливо, якщо робити гель-лак.

Річ у тім, що гель "тримається" на нігтях протягом декількох тижнів. А от покриття зі звичайного лаку може деформуватися уже через пару днів, пише 24 Канал.

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Як часто потрібно перероблювати педикюр з гель-лаком

Гель-лак на ногах можна носити протягом 3 – 6 тижнів. Кінцевий термін визначається індивідуально, з урахуванням швидкості відростання нігтів.

Навіть, якщо цей час не пройшов, позбуватися покриття варто, у випадку, коли:

Відросла зона біля кутикули на більш як 5 міліметрів.

Відбулося здуття чи відшарування покриття.

Якщо змінився колір нігтів під покриттям.

Відчувається дискомфорт у зоні нігтя.



Чи можна носити гель-лак на ногах понад 3 тижні / Фото Pexels

Зверніть увагу! Якщо ви надаєте перевагу закритому взуттю, перероблюйте гель частіше. Адже гелеве покриття створює сильне навантаження на нігтьову пластину.

Як довго можна носити лак на ногах

Звичайне покриття може протриматися від 2 до 10 днів. Усе залежить від якості обраного лаку, особливостей нігтьової пластини та способу життя.



Як довго можна не ходити на педикюр / Фото Pexels

Перероблювати таке покриття потрібно одразу після того, як ви помітили певні нюанси. Йдеться, зокрема, про сколи та подряпини.

Зауважте! Звичайний лак можна легко зняти вдома ацетоном. З гелевим покриттям ситуація складніша. Найкраще знімати гель-лак у салоні, аби не пошкодити нігтьову пластину.