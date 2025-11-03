Команда професіоналів вдалася до чергового перевтілення 74-річної пенсіонерки, водійки тролейбуса, змінивши її зовнішність до невпізнання, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини Марченко.

Читайте також Найстрашніший образ за всі часи: Гайді Клум стала Медузою з рухомими зміями на голові

Правильно підібрана стрижка, колір волосся, макіяж та образ, створили необхідний ефект, який дозволив жінці відчути себе дуже особливою. Б’юті експертка з перевтілень та власниця салону краси Катерина Марченко вже надала кілька десятків безкоштовних перевтілень жінкам, а її кожна робота просто вражає.

Як змінилася 74-річна пенсіонерка?

Ніна Віталіївна стала 86-ою клієнткою, якій подарували безкоштовне перевтілення. За словами власниці краси, заявку на участь подала онука, яка хотіла зробити для бабусі справжнє свято.

Ми не могли залишитися осторонь. Бо коли бачиш людину, яка попри роки й випробування зберігає усмішку, любов до життя і світло в очах – хочеться зробити для неї щось особливе,

– йдеться в інстаграм-дописі.

Катерина Марченко рзповіла, що для Ніни Віталіївни команда створила повністю новий стиль. Фахівці зробили сучасне фарбування, яке легко підтримувати вдома й підкреслили колір завдяки стрижці, яка додає легкості. За ніжний та омолоджуючий вигляд відповідав сучасний макіяж.

Стилісти також підібрали для пенсіонерки три різні образи на всі випадки життя – повсякденний, вечірній та святковий.

Як перевтілилась пенсіонерка: дивіться відео

Які ще перевтілення варті уваги?