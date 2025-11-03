52-річна німецька супермодель обожюнє Геловін, тому задовго до свята продумує свій костюм до найменших деталей, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Гайді Клум. Зірка завжди придумує страхітливі образи, тож притягує значну увагу до своєї персони.

На святкування Геловіну цієї осені Гайді Клум приміряла реалістичний костюм, який став номером 1 серед всіх її виходів. Кожного року модель збирає на своїй традиційній вечірці друзів, яких дивує страхітливим виходом. Це вже її 24-та вечірка в готелі Hard Rock Hotel New York.

Як виглядала Гайді Клум на Геловін?

Знаменитість приміряла страхітливий та моторошний костюм зеленої рептилії з довгим хвостом гримучої змії. Усе тіло було вкрите лускою, а голову доповнювало кубло змій, яке завдяки механізму всередині відтворювало плавні рухи плазунів. А ще з її рота визирали ікла й закручений язик.

У міфології Медуза славиться властивістю перетворювати людей на камінь лише одним поглядом, тож її чоловік Гайді Клум вийшов разом з дружиною на червону доріжку в образі каменя з мечем та щитом. За словами моделі, увесь процес ручного розпису її костюма зайняв 9 годин.

Які найвідоміші образи Гайді Клум на Геловін?

У 2018 році Гайді Клум здивувала образом Фіони зі "Шрека". У неї було повне тіло зеленого кольору, великі вуха й вбрання героїні мультфільму.

Через рік модель перетворилася на космічне чудовисько – її грим робили понад 12 годин. Гайді покрили латексом, тож вона виглядала як істота з фантастичного фільму.

У 2022 році знаменитість постала у вигляді гігантського дощового черв’яка, який звивався поруч з чоловіком, що був переодягненим у рибалку.

