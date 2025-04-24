Щобільше, є особливі випадки, коли волосся усе ж мити варто. Таких обставин не так вже і багато, пише 24 Канал.
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Чому не варто мити волосся перед фарбуванням
Річ у тім, що природні жири, які виділяє шкіра голови, утворюють захисний бар’єр. Вони допомагають зменшити подразнення від хімічних речовин у фарбі та запобігають пересушуванню шкіри.
Чи потрібно мити волосся перед тим як його фарбувати / Фото Pexels
Чому не варто мити голову перед фарбуванням:
- Захист шкіри голови.
- Краще зчеплення фарби. На злегка забрудненому волоссі фарбник лягає рівномірніше.
- Захист волосся. Природне зволоження зменшує шкідливий вплив компонентів фарби.
Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.
Коли варто помити волосся перед фарбуванням
Є випадки, коли миття волосся перед фарбуванням обов'язкове. Йдеться, зокрема, про:
- волосся, що швидко жирніє;
- випадки, коли наявна лупа.
В яких випадках потрібно мити волосся перед тим як його фарбувати фарбою / Фото Pexels
Зауважте! Якщо ви фарбуєтесь хною чи іншими натуральними фарбниками, то помити волосся перед фарбуванням усе ж варто. Таким чином колір проникне у волосину краще.