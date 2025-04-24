Щобільше, є особливі випадки, коли волосся усе ж мити варто. Таких обставин не так вже і багато, пише 24 Канал.

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Чому не варто мити волосся перед фарбуванням

Річ у тім, що природні жири, які виділяє шкіра голови, утворюють захисний бар’єр. Вони допомагають зменшити подразнення від хімічних речовин у фарбі та запобігають пересушуванню шкіри.



Чи потрібно мити волосся перед тим як його фарбувати / Фото Pexels

Чому не варто мити голову перед фарбуванням:

Захист шкіри голови .

. Краще зчеплення фарби . На злегка забрудненому волоссі фарбник лягає рівномірніше.

. На злегка забрудненому волоссі фарбник лягає рівномірніше. Захист волосся. Природне зволоження зменшує шкідливий вплив компонентів фарби.

Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.

Коли варто помити волосся перед фарбуванням

Є випадки, коли миття волосся перед фарбуванням обов'язкове. Йдеться, зокрема, про:

волосся, що швидко жирніє;

випадки, коли наявна лупа.



В яких випадках потрібно мити волосся перед тим як його фарбувати фарбою / Фото Pexels

Зауважте! Якщо ви фарбуєтесь хною чи іншими натуральними фарбниками, то помити волосся перед фарбуванням усе ж варто. Таким чином колір проникне у волосину краще.