Более того, есть особые случаи, когда волосы все же мыть стоит. Таких обстоятельств не так уж и много, пишет 24 Канал.

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Почему не стоит мыть волосы перед окрашиванием

Дело в том, что естественные жиры, которые выделяет кожа головы, образуют защитный барьер. Они помогают уменьшить раздражение от химических веществ в краске и предотвращают пересушивание кожи.



Нужно ли мыть волосы перед тем как их красить / Фото Pexels

Почему не стоит мыть голову перед окрашиванием:

Защита кожи головы .

. Лучшее сцепление краски . На слегка загрязненных волосах краситель ложится более равномерно.

. На слегка загрязненных волосах краситель ложится более равномерно. Защита волос. Естественное увлажнение уменьшает вредное воздействие компонентов краски.

Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.

Когда стоит помыть волосы перед окрашиванием

Есть случаи, когда мытье когда мытье волос перед окрашиванием обязательно. Речь, в частности, о:

быстро жирнеющих волосах;

случаях, когда имеется перхоть.



В каких случаях нужно мыть волосы перед тем как их красить краской / Фото Pexels

Заметьте! Если вы краситесь хной или другими натуральными красителями, то помыть волосы перед окрашиванием все же стоит. Таким образом цвет проникнет в волосину лучше.