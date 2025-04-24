Более того, есть особые случаи, когда волосы все же мыть стоит. Таких обстоятельств не так уж и много, пишет 24 Канал.
Читайте также Дело случая: как одевается известная модель Джиджи Хадид
Почему не стоит мыть волосы перед окрашиванием
Дело в том, что естественные жиры, которые выделяет кожа головы, образуют защитный барьер. Они помогают уменьшить раздражение от химических веществ в краске и предотвращают пересушивание кожи.
Нужно ли мыть волосы перед тем как их красить / Фото Pexels
Почему не стоит мыть голову перед окрашиванием:
- Защита кожи головы.
- Лучшее сцепление краски. На слегка загрязненных волосах краситель ложится более равномерно.
- Защита волос. Естественное увлажнение уменьшает вредное воздействие компонентов краски.
Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.
Когда стоит помыть волосы перед окрашиванием
Есть случаи, когда мытье когда мытье волос перед окрашиванием обязательно. Речь, в частности, о:
- быстро жирнеющих волосах;
- случаях, когда имеется перхоть.
В каких случаях нужно мыть волосы перед тем как их красить краской / Фото Pexels
Заметьте! Если вы краситесь хной или другими натуральными красителями, то помыть волосы перед окрашиванием все же стоит. Таким образом цвет проникнет в волосину лучше.