Популярні плаття на зимовий сезон: ці моделі мають бути у вашому гардеробі

Холодний сезон не зовсім асоціюється з сукнями, втім забувати про них не варто навіть взимку. Вони добре стилізуються з утепленими пальтами, шубами та дублянками. На період свят сукні є важливою частиною, тож радимо дізнатися про трендові варіанти, які представили дизайнери на подіумах.

Ці плаття чудово підійдуть для Нового року чи будь-якого іншого свята, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. Окрім того, ці сукні не втрачатимуть популярності навіть у весняно-літній сезон, тому можете сміливо їх купувати й додавати до свого гардероба.

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Приталена сукня

У модній індустрії зараз модно створювати речі, які дають волю жіночим силуетам. Тренд на приталені сукні підкорив дівчат, які обожнюють демонструвати струнку фігуру. Таке плаття є доволі романтичним та чудово стилізується зі взуттям на підборах.



Модні сукні на зиму 2025 / Фото Harper's Bazaar

Сукня-футляр

Це плаття є класикою, тож стане гарним рішенням для зимового сезону. Дизайнери запропонували досить багато варіацій, тож вам точно буде з чого вибрати. До найпопулярніших належать моделі з драпіруванням, квітковими аплікаціями, чи сатиновим матеріалом. Стилісти кажуть, що сукні-футляри можна носити не лише в офіс, але й приміряти для коктейльних вечірок.



Трендові сукні зими / Фото Harper's Bazaar

Сукня А-силуету

Цього сезону доволі актуальними є сукні А-силуету, які представлені в довжині максі та міді. Такі плаття підійдуть на щодень, якщо обирати трикотажні варіанти.



Модні сукні на зиму 2025 / Фото Harper's Bazaar

Довжина міді

Мода на довжину міді продовжується, тож саме така сукня стане ідеальною на зимову пору. Вона досить комфортна в холодну пору, а довжина чудово підійде до пальт та шуби.



Трендові сукні зими / Фото Harper's Bazaar

Високий комір

Якщо в теплу пору актуальними є глибокі вирізи, то вже з настанням холодів у моду входить високий комір. Найчастіше комір-стійка зустрічається на шкіряних чи трикотажних речах. Красиво виглядають сукні з довгими рукавами й без них.



Модні сукні на зиму 2025 / Фото Harper's Bazaar

Трикотажна сукня

В’язана сукня – це один з ключових мастхевів сезону. Цей матеріал є традиційним для холодної пори. Можете обирати для себе різну довжину, силует й декор. Трикотажне плаття стане базовим елементом вашого гардероба та основою для ділового чи романтичного образу.



Трендові сукні зими / Фото Harper's Bazaar

Також модними вважаються сукні з рюшами, з сатином, вироби зі шкіри, мережива, драпірування, лелітки зі стразами та будь-які інші фасони, які ви зможете легко поєднати з чоботами й верхнім одягом.