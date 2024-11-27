Эти платья прекрасно подойдут для Нового года или любого другого праздника, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. Кроме того, эти платья не будут терять популярности даже в весенне-летний сезон, поэтому можете смело их покупать и добавлять в свой гардероб.

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Приталенное платье

В модной индустрии сейчас модно создавать вещи, которые дают волю женским силуэтам. Тренд на приталенные платья покорил девушек, которые обожают демонстрировать стройную фигуру. Такое платье довольно романтично и прекрасно стилизуется с обувью на каблуках.



Модные платья на зиму 2025 / Фото Harper's Bazaar

Платье-футляр

Это платье является классикой, поэтому станет хорошим решением для зимнего сезона. Дизайнеры предложили достаточно много вариаций, поэтому вам точно будет из чего выбрать. К самым популярным относятся модели с драпировкой, цветочными аппликациями, или сатиновым материалом. Стилисты говорят, что платья-футляры можно носить не только в офис, но и примерить для коктейльных вечеринок.



Трендовые платья зимы / Фото Harper's Bazaar

Платье А-силуэта

В этом сезоне довольно актуальны платья А-силуэта, которые представлены в длине макси и миди. Такие платья подойдут на каждый день, если выбирать трикотажные варианты.



Модные платья на зиму 2025 / Фото Harper's Bazaar

Длина миди

Мода на длину миди продолжается, поэтому именно такое платье станет идеальным на зимнюю пору. Оно достаточно комфортное в холодное время, а длина прекрасно подойдет к пальто и шубе.



Трендовые платья зимы / Фото Harper's Bazaar

Высокий воротник

Если в теплое время актуальны глубокие вырезы, то уже с наступлением холодов в моду входит высокий воротник. Чаще всего воротник-стойка встречается на кожаных или трикотажных вещах. Красиво смотрятся платья с длинными рукавами и без них.



Модные платья на зиму 2025 / Фото Harper's Bazaar

Трикотажное платье

Вязаное платье – это один из ключевых мастхэвов сезона. Этот материал является традиционным для холодного времени. Можете выбирать для себя разную длину, силуэт и декор. Трикотажное платье станет базовым элементом вашего гардероба и основой для делового или романтического образа.



Трендовые платья зимы / Фото Harper's Bazaar

Также модными считаются платья с рюшами, с сатином, изделия из кожи, кружева, драпировки, пайетки со стразами и любые другие фасоны, которые вы сможете легко совместить с сапогами и верхней одеждой.