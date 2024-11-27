Если вы ищете, чем именно разнообразить зимний гардероб, тогда представляем самые модные фасоны, текстуры и цвета брюк, которые невозможно пропустить в этом сезоне, пишет 24 Канал.

Читайте также Трендовые головные уборы на зиму: что нужно покупать уже в ноябре

В подборке вы найдете классические варианты и спортивные штаны, которые можно носить чуть ли не каждый день, или брать с собой в поездку в зимние горы.

Вельветовые брюки

Осенью в моду вошли брюки из вельвета. Эта хлопковая ткань с густым ворсом и продольными рубчиками на лицевой стороне по своей фактуре напоминает бархат. Многие модницы продемонстрировали на себе стильные брюки в разных цветах, которые можно легко стилизовать с жакетами, свитерами или кардиганами. К самым популярным фасонам принадлежит прямой крой и расклешенные брюки.



Актуальные брюки на зиму / Фото Pinterest

Брюки палаццо

Костюмные брюки на высокой посадке всегда добавляют образам элегантности и изящества. Красиво смотрятся палаццо из тонкой шерсти или плотной ткани, которые идеально сочетаются с рубашками, шелковыми блузами и стильными кардиганами.



Стильные брюки на зиму / Фото Pinterest

Кожаные брюки

На некоторое время брюки из кожи исчезли с модных радаров, а теперь снова вернулись. Выбирайте варианты прямого кроя на высокой посадке, которые можно эффектно сочетать с сапогами казаками или обувью на каблуках. Среди цветов самыми популярными остаются черные и вишневые брюки.



Актуальные брюки на зиму / Фото Pinterest

Трикотажные брюки

Выбирайте для себя на зиму трикотажные костюмы. Они не только красиво выглядят, но и позволят вам делать распаровку, стилизуя верх с другими брюками или джинсами, а низ – выбирать для комфортных выходов. Прекрасно трикотажные брюки сочетаются с уггами на высокой подошве.



Стильные брюки на зиму / Фото Pinterest

Спортивные штаны

Зимой выбирайте также спортивные штаны, которые выручат вас в любой ситуации. Их можно носить хоть каждый день с пуховиками и базовой обувью. Для разнообразия можете выбирать несколько цветов, которые будете менять поочередно.



Актуальные брюки на зиму / Фото Pinterest