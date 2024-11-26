Головные уборы могут стать инвестицией в ваш гардероб, поскольку эту вещь вы точно будете носить несколько сезонов, а стоят они не очень много, пишет 24 Канал.

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Представленные нами аксессуары – классика, которая шагает с нами из года в год. Вы можете миксовать между базовыми цветами, которые подойдут ко всему и интересными яркими оттенками, которые предоставят зимним образам изюминки.

Шапка бини

Без шапки бини невозможно себе представить ни один зимний образ с пуховиком или дубленкой. Если раньше стоило выбирать базовые цвета, то сейчас все чаще модницы делают ставку на эффектные красные, голубые или зеленые шапки, которые невероятно подходят к оверсайзным зимним вещам. Популярности сейчас набирают шапка, шарф и варежки в ярком цвете от известного дизайнера Руслана Багинского.



Трендовые головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Меховая панама

К дубленкам с экомехом или экошубам добавляйте меховые панамы. Актуальными в этом сезоне являются белоснежные, коричневые, серые или коричневые. Многообразие панам поражает. Они могут быть из меха, стеганые или пушистые. Выбирайте только панамы из искусственных материалов, таким образом проявите сознательное отношение к моде.



Трендовые головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Теплая повязка

Модницы часто носят к зимнему наряду теплые повязки, которые делают образы стильными и интересными. Впрочем в холодное время выбирайте не тонкие повязки, а утепленные.



Трендовые головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Балаклава

В моду балаклава вошла несколько лет назад. Если раньше ее не совсем все воспринимали, то сейчас девушки все активнее используют в аутфитах с пуховиками и дубленками.



Трендовые головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Берет

Этот головной убор чаще всего мы носим осенью или весной, впрочем некоторые модницы дополняют ими зимние пальто. Важно только на зимнюю пору выбрать бархатный, кашемировый или вязаный вариант, который будет теплее.



Трендовые головные уборы на зиму / Фото Pinterest