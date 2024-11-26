Головні убори можуть стати інвестицією у ваш гардероб, оскільки цю річ ви точно будете носити декілька сезонів, а коштують вони не дуже багато, пише 24 Канал.

Читайте також Найпопулярніші сумки 2025 року: на що треба звернути увагу

Представлені нами аксесуари – класика, яка крокує з нами з року в рік. Ви можете міксувати між базовими кольорами, які пасуватимуть до всього та цікавими яскравими відтінками, які нададуть зимовим образам родзинки.

Шапка біні

Без шапки біні неможливо собі уявити жоден зимовий образ з пуховиком чи дублянкою. Якщо раніше варто було обирати базові кольори, то зараз все частіше модниці роблять ставку на ефектні червоні, блакитні чи зелені шапки, які неймовірно пасують до оверсайзних зимових речей. Популярності зараз набирають шапка, шарф й рукавиці в яскравому кольорі від відомого дизайнера Руслана Багінського.



Трендові головні убори на зиму / Фото Pinterest

Хутряна панама

До дублянок з екохутром чи екошуб додавайте хутряні панами. Актуальними цього сезону є білосніжні, коричневі, сірі чи коричневі. Різноманіття панам вражає. Вони можуть бути з хутра, стьобані чи пухнасті. Обирайте лише панами зі штучних матеріалів, таким чином чи проявите свідоме ставлення до моди.



Трендові головні убори на зиму / Фото Pinterest

Тепла пов’язка

Модниці часто носять до зимового вбрання теплі пов’язки, які роблять образи стильними та цікавішими. Втім в холодну пору обирайте не тонкі пов’язки, а утеплені.



Трендові головні убори на зиму / Фото Pinterest

Балаклава

У моду балаклава увійшла кілька років тому. Якщо раніше її не зовсім всі сприймали, то зараз дівчата все активніше використовують в аутфітах з пуховиками та дублянками.



Трендові головні убори на зиму / Фото Pinterest

Берет

Цей головний убір найчастіше ми носимо восени чи навесні, втім деякі модниці доповнюють ними зимові пальта. Важливо лише на зимову пору обрати оксамитовий, кашеміровий чи в’язаний варіант, який буде теплішим.



Трендові головні убори на зиму / Фото Pinterest