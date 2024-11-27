Якщо ви шукаєте, чим саме урізноманітнити зимовий гардероб, тоді представляємо наймодніші фасони, текстури й кольори штанів, які неможливо пропустити цього сезону, пише 24 Канал.

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У добірці ви знайдете класичні варіанти та спортивні штани, які можна носити ледь чи не щодня, чи брати з собою в поїздку у зимові гори.

Вельветові штани

Восени в моду увійшли штани з вельвету. Ця бавовняна тканина з густим ворсом та поздовжніми рубчиками на лицьовій стороні за своєю фактурою нагадує оксамит. Багато модниць продемонстрували на собі стильні штани в різних кольорах, які можна легко стилізувати з жакетами, светрами чи кардиганами. До найпопулярніших фасонів належить прямий крій та розкльошені штани.



Актуальні штани на зиму / Фото Pinterest

Штани палаццо

Костюмні штани на високій посадці завжди додають образам елегантності та витонченості. Красиво виглядають палаццо з тонкої вовни чи цупкої тканини, які ідеально поєднуються з сорочками, шовковими блузами та стильними кардиганами.



Стильні штани на зиму / Фото Pinterest

Шкіряні штани

На певний час штани зі шкіри зникли з модних радарів, а тепер знову повернулися. Обирайте варіанти прямого крою на високій посадці, які можна ефектно поєднувати з чоботами козаками чи взуттям на підборах. Серед кольорів найпопулярнішими залишаються чорні та вишневі штани.



Актуальні штани на зиму / Фото Pinterest

Трикотажні штани

Обирайте для себе на зиму трикотажні костюми. Вони не лише красиво виглядають, але й дозволять вам робити розпаровку, стилізуючи верх з іншими штанами чи джинсами, а низ – обирати для комфортних виходів. Чудово трикотажні штани поєднуються з уггами на високій підошві.



Стильні штани на зиму / Фото Pinterest

Спортивні штани

Взимку обирайте також спортивні штани, які виручать вас в будь-якій ситуації. Їх можна носити хоч кожного дня з пуховиками та базовим взуттям. Для різноманіття можете обирати кілька кольорів, які будете змінювати почергово.



Актуальні штани на зиму / Фото Pinterest