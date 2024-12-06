До Нового року залишилося ще достатньо часу, щоб обрати стильний та цікавий подарунок, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Yliko. Вона розповіла кілька ідей подарунків, які стосуються моди, beauty та чогось особливого.

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Представлений діапазон подарунків точно віднайде відгук в кожної подруги, оскільки вибрати точно буде з чого. Важливо лише орієнтуватися на вподобання вашої близької людини.

Модні аксесуари

Чудовим подарунком на Новий рік вважається красива та оригінальна сумка. Радимо обрати класичний колір, який підійде до всього. Також зверніть увагу на стильний шарф з натуральної тканини – вовни чи кашеміру. Не зайвою буде біжутерія або прикраси. Придбайте мінімалістичний кулон, сережки або браслет.



Красиві подарунки на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Косметика та догляд

Дівчата люблять косметику, тому рекомендуємо придбати на новорічний подарунок помаду, туш чи палітру тіней. У нагоді стане ароматний крем для рук або набір доглядових засобів для зими. Не легким завданням є вибір парфумів, тому краще зосередити свою увагу на універсальному ароматі.



Стильні подарунки на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Для атмосфери

Обирайте на Новий рік аромасвічку з нотками ванілі, кориці чи цитрусових для зимового настрою. Також гарним подарунком стане книга про моду, стиль або саморозвиток. Ідеально підійде для тих, хто любить читати. А ще можна подарувати керамічний посуд – стильну чашку чи набір тарілок.



Красиві подарунки на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Стильний текстиль

Взимку ідеальним подарунком для дівчини стане плед в базовому кольорі чи красиві теплі тапки з модним декором.



Стильні подарунки на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Особисте та унікальне

Не зайвим буде такий подарунок, як блокнот чи планер для планування справ. А ще цікавим подарунком на Новий рік стане сумка-шопер з ініціалами подруги чи особливим принтом.



Красиві подарунки на Новий рік 2025 / Фото Pinterest