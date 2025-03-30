Які подарунки не можна приймати від невістки: зверніть на це увагу

Чомусь між свекрухою й невісткою часто бувають не зовсім прості стосунки, тому побутують певні правила щодо того, які подарунки приймати від мами чоловіка не варто. За народними повір’ями, від деяких дарунків краще відмовитися, оскільки вони мають негативне значення.

Чи вірити в те, що презент принесе у життя неприємності – особиста справа кожного, однак якщо ви все ж таки вірите в прикмети, то від них краще відмовитися, пише 24 Канал.

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Гострі предмети

Не варто від свекрухи приймати у подарунок гострі предмети (ножі, ножиці та голки). Вважається, що гострі предмети можуть принести в життя сварки та погану енергетику.

Шарф

За народними прикметами варто відмовитися від шарфа, оскільки після такого подарунка в дівчини можуть бути певні проблеми з оточуючими. Вовняні речі можуть призвести до зради й невірності чоловіка.

Дзеркало

За повір’ями, дзеркало має дуже сильну енергетику й може переносити негативну енергію з однієї сім’ї в іншу й навіть вкрасти молодість та щастя.



Невістці не можна приймати в подарунок дзеркало / Фото Pexels

Хустка та рушник

Ці речі символізують сльози та розлуку, а хустка пов’язана з трауром та похоронними обрядами. Її повинна людина купити самостійно.

Вживані речі

У чужих речах міститься енергетика людей, тому її можна перейняти на себе. Якщо ж свекруха віддає невістці свої речі, то передасть з цим одягом свій характер.

Перлини

Кажуть, що перлини – це сльози русалки, тому за повір’ям такі прикраси приносять життєві труднощі, сум та сльози.

Існують прикмети, згідно з якими не варто дарувати на День народження певні речі. Більше про них розповіли в нашому матеріалі.

Порожній гаманець

Подарований гаманець без грошей – це поганий знак. Такий подарунок згодом може принести фінансові проблеми та бідність.

Хрест

Свекруха може подарувати невістці натільний хрестик, але таку річ не можна приймати, оскільки сім’ю будуть переслідувати проблеми, яких буде важко позбутися.