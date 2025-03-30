Верить ли в то, что презент принесет в жизнь неприятности – личное дело каждого, однако если вы все же верите в приметы, то от них лучше отказаться, пишет 24 Канал.

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Острые предметы

Не стоит от свекрови принимать в подарок острые предметы (ножи, ножницы и иглы). Считается, что острые предметы могут принести в жизнь ссоры и плохую энергетику.

Шарф

По народным приметам стоит отказаться от шарфа, поскольку после такого подарка у девушки могут быть определенные проблемы с окружающими. Шерстяные вещи могут привести к измене и неверности мужа.

Зеркало

По поверьям, зеркало имеет очень сильную энергетику и может переносить негативную энергию из одной семьи в другую и даже украсть молодость и счастье.



Невестке нельзя принимать в подарок зеркало / Фото Pexels

Платок и полотенце

Эти вещи символизируют слезы и разлуку, а платок связан с трауром и похоронными обрядами. Его должен человек купить самостоятельно.

Подержанные вещи

В чужих вещах содержится энергетика людей, поэтому ее можно перенять на себя. Если же свекровь отдает невестке свои вещи, то передаст с этой одеждой свой характер.

Жемчужины

Говорят, что жемчуг – это слезы русалки, поэтому по поверью такие украшения приносят жизненные трудности, печаль и слезы.

Существуют приметы, согласно которым не стоит дарить на День рождения определенные вещи. Больше о них рассказали в нашем материале.

Пустой кошелек

Подаренный кошелек без денег – это плохой знак. Такой подарок впоследствии может принести финансовые проблемы и бедность.

Крест

Свекровь может подарить невестке нательный крестик, но такую вещь нельзя принимать, поскольку семью будут преследовать проблемы, от которых будет трудно избавиться.