Безусловно, каждая ситуация индивидуальна. Поэтому стоит ориентироваться не только на приметы, а и на личные вкусы человека, пишет 24 Канал.

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5 подарков, которых стоит избегать

Ножи и другие острые предметы

Во многих культурах существует поверье, что подаренный нож или другой острый предмет "перерезает" отношения или вызывает ссоры. То есть, из-за такого подарка близкие люди могут сильно рассориться.

Часы



Почему нельзя дарить часы на праздники / Фото Pexels

В народных приметах дарение часов не всегда имеет положительное значение. Существует предубеждение, что такой подарок может начать "отсчитывать" время до расставания.

Тяжелые предметы

Речь идет о массивных вещах, имеющих большой вес. Считается, что чем тяжелее подарок, тем больше проблем он может принести в будущем.

Шапки и перчатки



Какие вещи не стоит дарить родным на День рождения / Фото Pexels

Еще одной интересной приметой является запрет на дарение шапок и варежек. Считается, что эти предметы могут быть признаком отделения или холодности в отношениях.

Желтые цветы

В народных верованиях желтый цвет часто ассоциируется с завистью, конфликтами или даже расставаниями. Более того, именно его в некоторых странах считают траурным.

Лайфхак! Существует народный метод, которые нивелировать негативное действие таких подарков. Считается, что, если человек, которому вы делаете такой презент, даст вам хотя бы монетку, то он купил эту вещь. Соответственно, примета уже не действует.