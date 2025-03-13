Безумовно, кожна ситуація індивідуальна. Тому варто орієнтуватися не тільки на прикмети, а і на особисті смаки людини, пише 24 Канал.

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5 подарунків, яких варто уникати

Ножі та інші гострі предмети

У багатьох культурах існує повір'я, що подарований ніж або інший гострий предмет "перерізає" стосунки або викликає сварки. Тобто, через такий подарунок близькі люди можуть сильно розсваритися.

Годинник



Чому не можна дарувати годинник на свята / Фото Pexels

У народних прикметах дарування годинників не завжди має позитивне значення. Існує упередження, що такий подарунок може почати "відраховувати" час до розставання.

Важкі предмети

Йдеться про масивні речі, що мають велику вагу. Вважається, що чим важчий подарунок, тим більше проблем він може принести в майбутньому.

Шапки та рукавиці



Які речі не варто дарувати рідним на День народження / Фото Pexels

Ще однією цікавою прикметою є заборона на дарування шапок та рукавиць. Вважається, що ці предмети можуть бути ознакою відокремлення або холодності у стосунках.

Жовті квіти

В народних віруваннях жовтий колір часто асоціюється з заздрістю, конфліктами або навіть розставаннями. Щобільше, саме його у деяких країнах вважають траурним.

Лайфхак! Існує народний метод, які знівелювати негативну дію таких подарунків. Вважається, що, якщо людина, якій ви робите такий презент, дасть вам хоча б монетку, то вона купила цю річ. Відповідно, прикмета уже не буде дійсною.