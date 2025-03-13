Безумовно, кожна ситуація індивідуальна. Тому варто орієнтуватися не тільки на прикмети, а і на особисті смаки людини, пише 24 Канал.
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5 подарунків, яких варто уникати
- Ножі та інші гострі предмети
У багатьох культурах існує повір'я, що подарований ніж або інший гострий предмет "перерізає" стосунки або викликає сварки. Тобто, через такий подарунок близькі люди можуть сильно розсваритися.
- Годинник
Чому не можна дарувати годинник на свята / Фото Pexels
У народних прикметах дарування годинників не завжди має позитивне значення. Існує упередження, що такий подарунок може почати "відраховувати" час до розставання.
- Важкі предмети
Йдеться про масивні речі, що мають велику вагу. Вважається, що чим важчий подарунок, тим більше проблем він може принести в майбутньому.
- Шапки та рукавиці
Які речі не варто дарувати рідним на День народження / Фото Pexels
Ще однією цікавою прикметою є заборона на дарування шапок та рукавиць. Вважається, що ці предмети можуть бути ознакою відокремлення або холодності у стосунках.
- Жовті квіти
В народних віруваннях жовтий колір часто асоціюється з заздрістю, конфліктами або навіть розставаннями. Щобільше, саме його у деяких країнах вважають траурним.
Лайфхак! Існує народний метод, які знівелювати негативну дію таких подарунків. Вважається, що, якщо людина, якій ви робите такий презент, дасть вам хоча б монетку, то вона купила цю річ. Відповідно, прикмета уже не буде дійсною.