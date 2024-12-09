Стрільцям не досить просто догодити з подарунком, але цілком можливо, якщо знати їхні основні потреби, пише 24 Канал. Якщо у вас є подруга, сестра чи колега, яка святкуватиме День народження в один з днів до 21 грудня, то радимо дізнатися по дарунки, які їй найкраще підійдуть.

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Дівчата Стрільці вирізняються неймовірною жіночністю, при тому вони сильні й незалежні. Вони самі здатні дозволити собі все, що забажають, втім милі подарунки все одно їх потішать та покращать настрій.

Трикотажна річ

Речі з трикотажу є основою зимового гардероба. Вони теплі, комфортні та стильні, тому залюбки можна придбати на День народження стильний, модний та теплий гольф, кардиган чи светр. Кожна з цих речей має свої варіанти для створення цікавих та ефектних образів – від класичних до трендових. Трикотажні гольфи та светри можна комбінувати з різними речима та взуттям.

Шапка біні

Красивим подарунком у зимову пору стане шапка біні. Вона буде вдало пасувати до пуховика чи короткої дублянки. Трендовими є базові чорні чи білі шапки, втім актуальними також залишаються варіанти в яскравому червоному чи бордовому кольорі. Якщо знаєте, який верхній одяг носить подруга, то придбайте шапку в колір до куртки.

Спідня білизна

Подарувати на День народження спідню білизну – завжди гарна ідея. Все, що вам потрібно знати – це розмір. Красиво виглядають комплекти з тонкого мережива. Радимо обирати базові кольори, які підійдуть до будь-якого образу й сподобаються всім.

Окрім того, на День народження можна подарувати красиву піжаму, атласний халат, теплі рукавиці чи стильні хутряні навушники. Також не забувайте про косметику, прикраси та аксесуари, які завжди будуть доречними.