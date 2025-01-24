4 небанальні подарунки для хлопця на День народження: йому це гарантовано сподобається

Підібрати подарунок на День народження буває дуже важко. Особливо, якщо іменинник не має конкретних побажань.

Насправді обрати подарунок легше ніж здається. Достатньо лише звернути увагу на певні деталі, що стосуються іменинника, пише 24 Канал.

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Який подарунок гарантовано сподобається хлопцю

Емоції

Дарувати можна не тільки матеріальні подарунки. Набагато більшу радість принесуть саме емоції. Наприклад, поїздка на екстремальному виді транспорту, стрибок з парашута, кінна прогулянка чи щось абсолютно інше.



Як обрати вдалий подарунок на День народження для чоловіка / Фото Pexels

"Емоційний" подарунок варто підбирати під смаки іменинника. Якщо ваш хлопець любить спокійний відпочинок і єднання з природою, він оцінить плавання на сапах чи кемпінг.

Важливо! При виборі такого подарунка варто враховувати і страхи людини. Наприклад, якщо хлопець боїться висоти, то стрибок з парашута точно не принесе йому позитивні враження.

Техніка

Можливо вашому хлопцю потрібні нові навушники, підставка під ноутбук, клавіатура, мишка, павербанк чи щось інше. Безумовно цей подарунок буде достатньо дорогим, але водночас дуже практичним.



Що можна подарувати хлопцю на свята / Фото Pexels

Якщо ваш хлопець має деякі вподобання у техніці, наприклад, користується клавіатурою певного типу, варто врахувати цей нюанс. Попередньо спитайте його чи підійде йому та модель, яку ви підібрали.

Лайфхак! Якщо ви хочете зробити хлопцю подарунок такого роду і це має бути сюрприз, створіть подарунковий сертифікат своїми руками. Тоді ви вдвох сходите в магазин і оберете те, що він хоче уже після самого свята.

Практична річ

Зверніть увагу на речі, якими щодня користується ваш хлопець. Наприклад гаманцем, рюкзаком чи чимось іншим. Можливо він нещодавно вам розповідав про те, як порвав улюблену футболку або використав до кінця свої улюблені парфуми.



Що варто купити хлопцю на День народження / Фото Pexels

Він гарантовано оцінить те, що ви виявили турботу і звернули увагу на важливі для нього речі.

Підтримка його хобі

Чим саме любить займатися у вільний час ваш хлопець? Можливо йому подобається грати в ігри, читати, рибалити чи щось іще?



Як обрати вдалий подарунок для хлопця / Фото Pexels

Підтримайте це хобі за допомогою подарунка, до прикладу: