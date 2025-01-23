У гардеробі багатих людей переважають речі від відомих брендів, втім основу складають такі ж елементи вбрання, які й носять більшість людей, пише 24 Канал з посиланням на Business Insider. Стилісти високого класу розповіли, чому саме віддають перевагу їхні багаті й заможні клієнти.

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Приталені блейзери

Такі жакети пасують до стилю power casual, оскільки поєднують в собі вишуканість, але без зайвої формальності. Вони добре поєднуються з джинсами та спідницями, створюючи невимушений образ.

Шкіра і замша

Щоб надати своїм образам особливого престижу й статуту, багато заможних клієнтів обирають шкіряні та замшеві речі. Здебільшого, в гардеробі багатих переважають шкіряні аксесуари, куртки й трендові замшеві сумки.

Шкіряне взуття

Таке взуття є універсальним та підходить для офіційних чи повсякденних образів. В арсеналі речей у багатих людей є шкіряні туфлі, лофери, чоботи й балетки.

Монохромні образи

Аутфіти в одному кольорі завжди мають розкішний та багатий вигляд. Вони виглядають стримано та ефектно. Монохромний образ в нейтральному кольорі створює стильний та витончений вигляд, який завжди буде виглядати ефектно незалежно від пори року.

Мінімалістичні сумки

Акуратні сумки з мінімальною кількістю логотипів зараз користуються особливою популярністю. Тепер символом статусу є стриманий зовнішній вигляд.

Кашеміровий одяг

У моді якісні кашемірові светри, гольфи, кардигани у нейтральних тонах. Це відображає тенденцію в стилі Old Money, в основі якої полягає ненав’язлива вишуканість.

Прикраси

Багаті люди дуже люблять унікальні прикраси на замовлення. Вони індивідуально замовляють для себе каблучки з гравіюванням, браслети чи кулони.