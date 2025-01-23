Ведуча Тетяна Трощинська, якій 50 років, вирішила перебрати свій гардероб та розповісти про речі, які жінкам її віку не будуть личити, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Вечір".

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Велика сумка

Дорослим жінкам не варто доповнювати образи великою сумкою, краще обрати жіночний варіант аксесуара. Не рекомендовано носити сумки яскравого червоного кольору, оскільки на шкірі в 50-річному віці стають помітними червоні капіляри, а червоний одяг їх ще більше відтіняє й додає зайвого віку.

Штани з гумкою

Жінкам після 50 років краще не одягати штани з гумкою, оскільки вони виглядають не зовсім акуратно, а образ здаватиметься занадто домашнім.

Невдалий принт

Дорослим жінкам не варто одягати футболки з метеликами чи бантиками. Дитячі принти виглядають несолідно. Після 50 років гардероб повинен бути елегантним.

Глибокі вирізи

Варто відмовитися від суконь, сорочок чи блуз з глибокими вирізами, незалежно від того, де вони – в зоні декольте чи на спині.

Що не варто одягати жінкам після 50 років: дивіться відео

Натомість Тетяна Трощинська радить звернути увагу на кілька речей, які вигідно підкреслять образ жінки та добре впишуться у гардероб.

Спідниця нижче коліна добре маскує недоліки фігури, правильно витягує силует, закриває коліна й робить образ елегантним. Жінкам краще вибирати спідниці міді- чи максідовжини.

Жінкам після 50 років потрібно додати в гардероб сукні прямого крою в довжині міді в пастельних тонах. Щоб образ виглядав ефектним, можна урізноманітнити look завдяки кільком масивним прикрасам.

Також жінці в дорослому віці варто мати білу чи блакитну сорочку на ґудзиках. Ця універсальна річ може поєднатися абсолютно зі всім – штанами, джинсами, жакетом, лоферами чи туфлями на підборах.

Чудовим предметом гардероба вважається кардиган. Його можна носити з блузою, сукнею чи гольфом.

Щоб образ 50-річної жінки був вишуканим, варто робити ставку на зручний одяг та уважніше підбирати речі, які будуть вдало поєднуватися одне з одним. Свіжості образу можуть надати сумки та прикраси, які мають бути якісними й добре підходити під загальний аутфіт.