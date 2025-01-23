Ведущая Татьяна Трощинская, которой 50 лет, решила перебрать свой гардероб и рассказать о вещах, которые женщинам ее возраста не будут подходить, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Вечер".

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Большая сумка

Взрослым женщинам не стоит дополнять образы большой сумкой, лучше выбрать женственный вариант аксессуара. Не рекомендуется носить сумки яркого красного цвета, поскольку на коже в 50-летнем возрасте становятся заметными красные капилляры, а красная одежда их еще больше оттеняет и добавляет лишнего возраста.

Брюки с резинкой

Женщинам после 50 лет лучше не надевать брюки с резинкой, поскольку они выглядят не совсем аккуратно, а образ будет казаться слишком домашним.

Неудачный принт

Взрослым женщинам не стоит надевать футболки с бабочками или бантиками. Детские принты выглядят несолидно. После 50 лет гардероб должен быть элегантным.

Глубокие вырезы

Стоит отказаться от платьев, рубашек или блуз с глубокими вырезами, независимо от того, где они – в зоне декольте или на спине.

Что не стоит одевать женщинам после 50 лет: смотрите видео

Зато Татьяна Трощинская советует обратить внимание на несколько вещей, которые выгодно подчеркнут образ женщины и хорошо впишутся в гардероб.

Юбка ниже колена хорошо маскирует недостатки фигуры, правильно вытягивает силуэт, закрывает колени и делает образ элегантным. Женщинам лучше выбирать юбки миди- или макси-длины.

Женщинам после 50 лет нужно добавить в гардероб платья прямого кроя платья прямого кроя в длине миди в пастельных тонах. Чтобы образ выглядел эффектным, можно разнообразить look благодаря нескольким массивным украшениям.

Также женщине во взрослом возрасте стоит иметь белую или голубую рубашку на пуговицах. Эта универсальная вещь может сочетаться абсолютно со всем – брюками, джинсами, жакетом, лоферами или туфлями на каблуках.

Замечательным предметом гардероба считается кардиган. Его можно носить с блузой, платьем или гольфом.

Чтобы образ 50-летней женщины был изысканным, стоит делать ставку на удобную одежду и внимательно подбирать вещи, которые будут удачно сочетаться друг с другом. Свежести образу могут придать сумки и украшения, которые должны быть качественными и хорошо подходить под общий аутфит.