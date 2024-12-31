Новорічне свято – це чудова нагода потішити своїх близьких подарунком, який викличе в них радість, пише 24 Канал. Вибір подарунка для жінки залежить від її інтересів, тому обираючи будь-яку категорію, орієнтуйтеся на її смак та вподобання – від вбрання до запаху парфумів, книг та прикрас.

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Сезонний одяг

На зимові свята гарним подарунком буде тепле вбрання – в’язаний светр, світшот чи трикотажний костюм. Якщо з вбранням важко вгадати, тоді радимо зупинитися на шовкових піжамах з атласу, які люблять всі жінки. Щоб не прогадати з кольором, обирайте класичні відтінки, які підходять всім.

Прикраси

Ювелірні прикраси – це вічна класика, яка завжди буде доречною на будь-яке свято. Придбайте красиві сережки, кулон чи браслет або зупиніть свою увагу на традиційних українських герданах чи силянках, які ідеально доповнять вишиті сорочки.



Прикраси стануть чудовим подарунком на Новий рік / Фото Pexels

Парфуми

Приємний аромат стане чудовим подарунком на Новий рік. Найпоширенішими в парфумерії є квіткові, фруктові запахи з нотами ванілі та цитрусів. Рекомендуємо придивитися до жіночих парфумів з приємним шлейфом, який підкреслить їхню привабливість. У магазині зверніть увагу на цих кілька ароматів: J'adore Christian Dior, Armand Basi In Red, Paco Rabanne Olympéa, Crystal Noir від Versace, Si Giorgio Armani.

Книги

Подаруйте на Новий рік жінці книгу її улюбленого автора, або ту, яку вона раніше хотіла придбати. Зупиніть свою увагу на романі, книжках з психології та саморозвитку, а також на біографіях відомих людей.

Аксесуари

У зимову пору вдалим подарунком вважатиметься тепла шапка з шарфом та рукавицями, святкова піжама, тапки чи будь-який інший елемент вбрання. Окрім того, на подарунок можна придбати красиву сумку, шкіряний пояс чи гаманець.

Окрім того, на Новий рік можна подарувати навчальні курси чи майстер-класи, косметику, сертифікат в магазин на певну суму, теплий плед чи щось з гаджетів.