Новогодний праздник – это прекрасная возможность порадовать своих близких подарком, который вызовет у них радость, пишет 24 Канал. Выбор подарка для женщины зависит от ее интересов, поэтому выбирая любую категорию, ориентируйтесь на ее вкус и предпочтения – от наряда до запаха духов, книг и украшений.

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Сезонная одежда

На зимние праздники хорошим подарком будет теплый наряд – вязаный свитер, свитшот или трикотажный костюм. Если с нарядом трудно угадать, тогда советуем остановиться на шелковых пижамах из атласа, которые любят все женщины. Чтобы не прогадать с цветом, выбирайте классические оттенки, которые подходят всем.

Украшения

Ювелирные украшения – это вечная классика, которая всегда будет уместной на любой праздник. Приобретите красивые серьги, кулон или браслет или остановите свое внимание на традиционных украинских герданах или силянках, которые идеально дополнят вышитые рубашки.



Украшения станут отличным подарком на Новый год / Фото Pexels

Духи

Приятный аромат станет отличным подарком на Новый год. Самыми распространенными в парфюмерии являются цветочные, фруктовые запахи с нотами ванили и цитрусов. Рекомендуем присмотреться к женским духам с приятным шлейфом, который подчеркнет их привлекательность. В магазине обратите внимание на этих несколько ароматов: J'adore Christian Dior, Armand Basi In Red, Paco Rabanne Olympéa, Crystal Noir от Versace, Si Giorgio Armani.

Книги

Подарите на Новый год женщине книгу ее любимого автора, или ту, которую она раньше хотела приобрести. Остановите свое внимание на романе, книгах по психологии и саморазвитию, а также на биографиях известных людей.

Аксессуары

В зимнее время удачным подарком будет считаться теплая шапка с шарфом и варежками, праздничная пижама, тапки или любой другой элемент одежды. Кроме того, на подарок можно приобрести красивую сумку, кожаный пояс или кошелек.

Кроме того, на Новый год можно подарить учебные курсы или мастер-классы, косметику, сертификат в магазин на определенную сумму, теплый плед или что-то из гаджетов.