"Найпівнічнішу коктейльну вечірку" влаштували 5 подруг-дослідниць 21 квітня. Дослідниці ризикнули також одягти вечірні сукні, щоб відповідати тематиці вечірки.

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Дослідниці влаштували коктейльну вечірку на Північному Льодовитому океані

Подруги-дослідниці Седі Вайтлокс, Фелісіті Астон, Лаура Томас, Джулі Моньєр й Едель Кіран 21 квітня зібралися на Північному Льодовитому океані, щоб влаштувати "найпівнічнішу коктейльну вечірку". Так, жінки прибули в Арктику в рамках дослідницької експедиції, під час якої повинні були зібрати дані про лід і сніг в цій частині земної кулі.

Оскільки Арктичний регіон зазнає змін клімату найшвидше, ніж будь-яке інше місце на планеті, то дослідники постійно збирають зразки та відслідковують зміни середовища. Така подорож є доволі екстримальною не лише через погодні умови, а й через загрозу зустріти білих ведмедів чи провалитися під крижану воду.

Втім, подруг-дослідниць це не злякало, й ба більше – вони вирішили влаштувати коктейльну вечірку. Її організували, щоб відзначити завершення наукового проєкту, який тривав з 2021 року. Так, протягом 3 років науковці вивчали вплив зміни клімату на лід в Арктиці. Так, подруги змішали улюблені коктейлі, такі як "Маргарита" й "Негроні", одягли коктейльні сукні, і все це при температурі -24 градуси.

Вечірка була унікальним способом відсвяткувати завершення чотирирічного проекту наукової експедиції. Можливо, ми були там, розглядаючи дуже серйозну тему зміни навколишнього середовища, але хто сказав, що ми не можемо трохи повеселитися під час цього шляху! Коктейлі були міцними, але навіть попри це, вони замерзали швидше, ніж ми могли їх випити, і наші губи примерзали до скла з кожним ковтком! Я раніше ризикувала у полярних регіонах, але це було вперше,

– розповіла Фелісіті Астон.

Подруги влаштували коктейльну вечірку в Арктиці – більше в галереї

До слова, ця вечірка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Її визнали найпівнічнішою коктейльною вечіркою.

Де дослідниці влаштували вечірку: дивіться на карті

Окрім того, жінки зробили не лише коктейлі на поверхні Північного Льодовитого океану, а й канапе.