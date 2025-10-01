У 90-х роках коричневий відтінок помади був неймовірно популярним. Його обожнювали на губах всі відомі зірки. У той час шоколадна помада стала справжнім символом супермоделей.

Коричневу помаду досить часто наносила на губи Наомі Кемпелл, Лінда Євангеліста, Клаудія Шиффер та інші, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Тепер шоколадний відтінок помади знову повертається в моду з новим обертом. Коричнева помада стає не лише трендом, але й сучасною класикою.

Читайте також 5 помилок в макіяжі, які старять: перестаньте так робити

Як виглядає модна помада з 90-х?

На губах носити коричневу помаду можна носити матовою чи блискучою. Майстрині зазначають, що відтінком здатен чудово підкреслювати різні тони шкіри.

Сучасні коричневі помади мають широкий спектр відтінків й підтонів. Завдяки помаді можна автоматично формувати макіяж, обираючи світлий чи темний колір.

Коричневу помаду слід обирати під тон шкіри. Якщо він оливковий, то рекомендовано робити ставку на холодний темно-коричневий тон, який підходить навіть для дуже світлої шкіри.

Жінкам з тонкими губами варто звертати увагу на блискучі чи сатинові текстури, які додають об’єму. А от матова формула чудово працює на пухких губах. Коричневий блиск можна наносити поверх натуральної чи світлої помади, щоб створити ефект поцілованих губ.

Наносити коричневу помаду треба акуратно. Чим темніший відтінок, тим обережніше його треба наносити на губи. Контур потрібно окреслити олівцем в тон, який допоможе зберегти колір й стійкість.

Майстрині зазначають, що коричнева помада має гарний вигляд з відтінками гороха, бронзи й рожевого тону на повіках та щоках. Для тих, хто хоче повторити губи з 90-х років – варто зробити акцент на перламутрові відтінки.

Яка губна помада також в моді цього сезону?

На показі бренду Carolina Herrera моделі вийшли з соковитими червоними губами, який стане хітом наступного сезону, пише Harper's Bazaar. В моду також увійдуть двошарові стрілки – актуальною залишиться чорна й ще одна золотиста чи срібляста. Червоні губи й стрілки – це класика, яка не старіє, а завжди буде залишатися актуальною.

Який осінній макіяж розриває всі тренди?