Дерматологи розповіли про найбільш тривожні сигнали, які є поширеними звичками їхніх клієнтів, пише 24 Канал з посиланням на Woman’s Health. Звична для багатьох з нас бюті-рутина є небезпечною, тому слід звернути увагу на те, що шкодить шкірі та не приносить ніякої користі.

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Складна процедура догляду

У соцмережах користувачі показують багатоетапні процедури догляду за шкірою. За словами дерматологів, все це є зайвим. Занадто велика кількість продуктів на шкірі, може спричинити подразнення та висипання прищів. Двох-трьох продуктів буде цілком достатньо.



Не перевантажуйте шкіру багатьма засобами / Фото Pexels

Нехтування кремом SPF

Щоб шкіра була здоровою, треба обов’язково захищати її від ультрафіолету. Сонце здатне викликати пігментні плями, зморшки, розширювати пори та підвищувати сухість. Дерматологи радять щодня використовувати для обличчя крем SPF 30 чи вище.

Видавлювання прищів

Дерматологи категорично проти видавлювання прищів, оскільки це призводить до запалення навколишньої шкіри, яке спостерігається значним почервонінням. Краще використовувати лікувальні пластирі від прищів.

Використання абразивних скрабів

Жорстка очистка шкіри обличчя скрабом здатна більше зашкодити, ніж допомогти. Абразивний скраб пошкоджує захисний шар шкіри, викликає тріщини та подразнення. Обличчю достатньо буде м’якого очищення, які не порушать природний pH шкіри.

Нанесення двох нових продуктів

Не можна пробувати два нових продукти для шкіри одночасно, оскільки вам не вдасться зрозуміти, який з них справді корисний для шкіри. Спочатку треба спробувати один засіб, а через тиждень переходити до іншого.