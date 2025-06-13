Дерматологи рассказали о наиболее тревожных сигналах, которые являются распространенными привычками их клиентов, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman's Health. Привычная для многих из нас бьюти-рутина является опасной, поэтому следует обратить внимание на то, что вредит коже и не приносит никакой пользы.

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Сложная процедура ухода

В соцсетях пользователи показывают многоэтапные процедуры ухода за кожей. По словам дерматологов, все это является лишним. Слишком большое количество продуктов на коже, может вызвать раздражение и высыпания прыщей. Двух-трех продуктов будет вполне достаточно.



Не перегружайте кожу многими средствами / Фото Pexels

Пренебрежение кремом SPF

Чтобы кожа была здоровой, надо обязательно защищать ее от ультрафиолета. Солнце способно вызвать пигментные пятна, морщины, расширять поры и повышать сухость. Дерматологи советуют ежедневно использовать для лица крем SPF 30 или выше.

Выдавливание прыщей

Дерматологи категорически против выдавливания прыщей, поскольку это приводит к воспалению окружающей кожи, которое наблюдается значительным покраснением. Лучше использовать лечебные пластыри от прыщей.

Использование абразивных скрабов

Жесткая очистка кожи лица скрабом способна больше навредить, чем помочь. Абразивный скраб повреждает защитный слой кожи, вызывает трещины и раздражение. Лицу достаточно будет мягкого очищения, которые не нарушат естественный pH кожи.

Нанесение двух новых продуктов

Нельзя пробовать два новых продукта для кожи одновременно, поскольку вам не удастся понять, какой из них действительно полезен для кожи. Сначала надо попробовать одно средство, а через неделю переходить к другому.