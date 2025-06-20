Не зіпсуйте весілля: 5 поширених помилок в макіяжі наречених

Перед весіллям особливо гостро відчувається святкова метушня. Щодня є безліч завдань, тому наречена може випустити з уваги макіяж, покладаючись на професіоналізм майстрині. Втім, є кілька важливих моментів, на які варто звернути увагу, щоб не зіпсувати собі весілля.

Кожна наречена хоче мати в день свого весілля бездоганний вигляд, пише 24 Канал з посиланням на RSVP Live. За розкішний вигляд відповідає не лише сукня, але й зачіска та макіяж. Через поширені помилки, навіть найкращий мейкап може зіпсуватися.

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Помилки у весільному макіяжі

Візажистка Саффрон Г’юз поділилася порадами, які допоможуть уникнути проблем та збережуть макіяж від ранку до ночі. Якщо дотримуватися її рекомендацій, то наречена буде сяяти впродовж всього святкування весілля.

Відсутність догляду за шкірою

Макіяж буде погано виглядати на подразненій та сухій шкірі, тому за місяць до весілля варто зволожувати обличчя й уникати будь-яких невідомих засобів, які можуть викликати алергію. Підготовлена шкіра допоможе макіяжу триматися довше.

Ігнорування пробного макіяжу

Кожній нареченій обов’язково потрібно робити пробний макіяж, щоб зрозуміти, чи пасує він їй, та що в ньому можна покращити. Якщо цього не зробити, то в день весілля є всі шанси отримати макіяж, який не сподобається.



Перед весіллям потрібно зробити пробний макіяж / Фото Pinterest

Жага до експериментів

На власному весіллі хочеться всіх вразити та здивувати, але не варто вдаватися до разючих змін у зовнішності. До прикладу, складний контуринг та яскраві тіні лише привертатимуть зайву увагу. Натомість природні тони виглядатимуть дорого та елегантно.

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Коригування брів до весілля

Зробити нову форму брів до весілля – це ризик, який може обернутися для нареченої плачевно. До майстра варто звернутися за тиждень до весілля, а за кілька днів до свята можна вищипати відрослі волоски, але в жодному разі не змінювати форму.

Відсутність набору косметики

Стійкий макіяж з часом потребує оновлення, особливо швидко втрачається губна помада на губах. Щоб поновлювати макіяж, варто домовитися з візажисткою про те, щоб вона дала вам помаду та блиск, які використовувала у вашому макіяжі.