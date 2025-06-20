Каждая невеста хочет иметь в день своей свадьбы безупречный вид, пишет 24 Канал со ссылкой на RSVP Live. За роскошный вид отвечает не только платье, но и прическа и макияж. Из-за распространенных ошибок, даже лучший макияж может испортиться.

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Ошибки в свадебном макияже

Визажистка Саффрон Хьюз поделилась советами, которые помогут избежать проблем и сохранят макияж от утра до ночи. Если придерживаться ее рекомендаций, то невеста будет сиять в течение всего празднования свадьбы.

Отсутствие ухода за кожей

Макияж будет плохо смотреться на раздраженной и сухой коже, поэтому за месяц до свадьбы стоит увлажнять лицо и избегать любых неизвестных средств, которые могут вызвать аллергию. Подготовленная кожа поможет макияжу держаться дольше.

Игнорирование пробного макияжа

Каждой невесте обязательно нужно делать пробный макияж, чтобы понять, подходит ли он ей, и что в нем можно улучшить. Если этого не сделать, то в день свадьбы есть все шансы получить макияж, который не понравится.



Перед свадьбой нужно сделать пробный макияж / Фото Pinterest

Жажда экспериментов

На собственной свадьбе хочется всех поразить и удивить, но не стоит прибегать к разительным изменениям во внешности. К примеру, сложный контуринг и яркие тени только привлекать лишнее внимание. Зато естественные тона будут выглядеть дорого и элегантно.

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Корректировка бровей до свадьбы

Сделать новую форму бровей до свадьбы – это риск, который может обернуться для невесты плачевно. К мастеру стоит обратиться за неделю до свадьбы, а за несколько дней до праздника можно выщипать отросшие волоски, но ни в коем случае не менять форму.

Отсутствие набора косметики

Стойкий макияж со временем нуждается в обновлении, особенно быстро теряется губная помада на губах. Чтобы обновлять макияж, стоит договориться с визажисткой о том, чтобы она дала вам помаду и блеск, которые использовала в вашем макияже.