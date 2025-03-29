Що їсти перед сном, аби схуднути

Існує упередження, що, якщо ти хочеш схуднути, потрібно обмежити вживання певних продуктів і не їсти перед сном. Дієтологи уже спростували цей міф.

Є продукти, які навпаки, варто вживати перед сном. Адже вони можуть не тільки покращити самопочуття, а і сприяти схудненню, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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4 продукти, які варто їсти перед сном

Грецький йогурт

Грецький йогурт збагачений кальцієм. Він низькокалорійний і водночас багатий на білок.

Авокадо

Авокадо – це унікальний продукт. Він багатий на клітковину та корисні жири.

Також в авокадо дуже багато магнію. Саме цей елемент допомагає знизити рівень стресу.

Яблука

Перед сном варто з'їсти одне яблучко. Воно дуже ситне, багате на клітковину і до того ж чудово замінює будь-які солодощі.

Горіхи

Попри те, що горіхи достатньо калорійний продукт, він також доволі корисний. Обмежившись порцією у 30 грамів ви, навпаки, допоможете організму.



Які фрукти можна їсти перед сном / Фото Pexels

Річ у тім, що горіхи багаті корисними жирами. А деякі з них, наприклад, мигдаль, мають багато магнію.

Зверніть увагу! Також перед сном корисно випити заспокійливий трав'яний чай з лимоном та імбиром.