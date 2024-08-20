Неможливо розслабитися: 5 дизайнерських помилок, які не дають відпочити вдома

Дім має бути місцем, де можна розслабитися, відпочити та насолодитися моментом. Однак так стається не завжди й однією з причин можуть бути помилки у дизайні.

Яких п’яти помилок у дизайні, що ускладнюють відпочинок удома, варто уникати, розповідаємо далі.

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Недоречне світло

Однією з найпоширеніших причин того, що вдома стає менш спокійно та затишно, є недоречне світло.

Я дуже уважно ставлюся до освітлення. Воно не повинно бути блакитним і холодним. Це робить простір стерильним та напруженим. Краще надавати перевагу теплому світлу, оскільки саме воно допомагає розслабитися,

– каже дизайнерка інтер’єру Грей Джойнер.

Вона також радить використовувати вдома лампочки однієї марки. Так буде формуватися рівномірний рівень та відтінок освітлення, що також створює затишок.

Делікатний дизайн

Ще один фактор, який може завадити відпочинку вдома, – це велика кількість крихкого та делікатного дизайну. Якщо ваше серце замирає кожного разу, коли хтось проходить по шовковому килиму або сідає на диван із келихом вина, рівень занепокоєння буде надто високим і не сприятиме розслабленню.

Навіть найменші нюанси важливі для відпочинку / Фото Freepik

Недосконалий дизайн

За словами дизайнерки інтер’єру Тейлор Фаррелл, якщо повісити щось криво або нерівно, як-от карнизи для штор, це може ускладнити відпочинок вдома. Тож, якщо немає впевненості у власних здібностях, краще скористатись професійною допомогою.

Поганий вибір фарби

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Неправильно підібраний колір стін може змусити вас відчувати жаль кожного разу, коли ви входите в кімнату.

Не перевіряти кольори перед тим, як пофарбувати всю кімнату, – це величезна помилка. Навіть якщо відтінок мав чудовий вигляд на фото, вам може не сподобатися колір у вашому власному домі. Спробуйте кілька кольорів у кімнаті, яку ви збираєтеся пофарбувати, і побудьте з ними кілька днів, перш ніж вибрати потрібний,

– радить Фаррелл.

Незручні меблі

Хоча модні та сучасні меблі можуть бути ідеальним вибором з естетичного погляду, вони можуть бути не найпрактичнішим рішенням.

Якщо речі не дозволяють по-справжньому відпочити, ніколи не вийде розслабитися, тож краще над трендовими обирати м'які, глибокі місця для сидіння, в яких хочеться просто розтанути.